сегодня, 09:13
От предупреждения до увольнения
Прокуратура области предлагает и.о. губернатора области Юрию Божко выбрать наказание начальнику областного управления ЖКХ, нарушившему антикоррупционное законодательство.
В представлении говорится, что Юрий Костин нарушил ФЗ "О государственной и гражданской службе в Российской Федерации", которым чиновникам запрещено участвовать в управлении коммерческими организациями. Также по состоянию на 11 сентября Юрий Костин являлся депутатом областного Совета, чем нарушил другой ФЗ - "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
Руслан Стрельников предложил Юрию Божко рассмотреть представление в месячный срок и применить к Юрию Костину какую-нибудь меру ответственности, предусмотренную антикоррупционным законодательством. По данным пресс-службы прокуратуры области, спектр наказаний, которые могут грозить начальнику областного управления ЖКХ, варьируется от предупреждения до увольнения.
Напомним, что на руководителя регионального управления ЖКХ Юрия Костина в прокуратуру области пожаловались члены общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Активисты заявили о возможных злоупотреблениях полномочиями с его стороны (Юрий Костин якобы желает перевести жителей 19-го микрорайона Липецка в обслуживание ООО УК «Микрорайон 19», учредителем которой он являлся до назначения чиновником вместе с двумя другими соучредителями, депутатами Липецкого горсовета Юрием Шкляровым и Сергеем Ткаченко). Также в заявлении общественников указано, что Юрий Костин, заняв должность начальника областного управления ЖКХ, был соучредителем четырех других коммерческих организаций: ООО Управляющая Компания «Университетский», ООО УК «Елецкий Микрорайон», ООО «Управляющая компания «Елецкий лайт» и ООО «Квантрум».
В свою очередь, комментируя обвинения общественников, Юрий Костин сообщил GOROD48, что не видит в сложившейся ситуации никакого конфликта интересов.
- Да, вначале я не знал, что нельзя переоформить бизнес на сына. Когда узнал, то перевел его на третьих лиц. То есть я выполнил все формальные процедуры, - сказал Юрий Костин.
Действительно, после того, как 30 июля Юрий Костин стал начальником управления ЖКХ области, он переписал свои доли в ООО Управляющая компания «Университетский», ООО Управляющая компания «Елецкий микрорайон» и ООО «Управляющая компания «Елецкий лайт» на сына Дмитрия. Но сейчас этот бизнес переписан на других людей.
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