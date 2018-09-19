Общество

сегодня, 09:13

От предупреждения до увольнения

23 1958
#коррупция
От предупреждения до увольнения

Прокуратура области предлагает и.о. губернатора области Юрию Божко выбрать наказание начальнику областного управления ЖКХ, нарушившему антикоррупционное законодательство.

И.о. прокурора области Руслан Стрельников направил представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции на имя и.о. губернатора Юрия Божко, в котором фигурирует начальник областного управления ЖКХ Юрий Костин.

В представлении говорится, что Юрий Костин нарушил ФЗ "О государственной и гражданской службе в Российской Федерации", которым чиновникам запрещено участвовать в управлении коммерческими организациями. Также по состоянию на 11 сентября Юрий Костин являлся депутатом областного Совета, чем нарушил другой ФЗ - "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 

Руслан Стрельников предложил Юрию Божко рассмотреть представление в месячный срок и применить к Юрию Костину какую-нибудь меру ответственности, предусмотренную антикоррупционным законодательством. По данным пресс-службы прокуратуры области, спектр наказаний, которые могут грозить начальнику областного управления ЖКХ, варьируется от предупреждения до увольнения.

Напомним, что на руководителя регионального управления ЖКХ Юрия Костина в прокуратуру области пожаловались члены общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Активисты заявили о возможных злоупотреблениях полномочиями с его стороны (Юрий Костин якобы желает перевести жителей 19-го микрорайона Липецка в обслуживание ООО УК «Микрорайон 19», учредителем которой он являлся до назначения чиновником вместе с двумя другими соучредителями, депутатами Липецкого горсовета Юрием Шкляровым и Сергеем Ткаченко). Также в заявлении общественников указано, что Юрий Костин, заняв должность начальника областного управления ЖКХ, был соучредителем четырех других коммерческих организаций: ООО Управляющая Компания «Университетский», ООО УК «Елецкий Микрорайон», ООО «Управляющая компания «Елецкий лайт» и ООО «Квантрум». 

В свою очередь, комментируя обвинения общественников, Юрий Костин сообщил GOROD48, что не видит в сложившейся ситуации никакого конфликта интересов.

- Да, вначале я не знал, что нельзя переоформить бизнес на сына. Когда узнал, то перевел его на третьих лиц. То есть я выполнил все формальные процедуры, - сказал Юрий Костин.

Действительно, после того, как 30 июля Юрий Костин стал начальником управления ЖКХ области, он переписал свои доли в ООО Управляющая компания «Университетский», ООО Управляющая компания «Елецкий микрорайон» и ООО «Управляющая компания «Елецкий лайт» на сына Дмитрия. Но сейчас этот бизнес переписан на других людей. 

23 1958
#коррупция

Комментарии (23)

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Ольга

11 минут назад
Пашинян, он не страшен,он просто ничего не делает, а просто деньги собирает. А как с терпил не собрать? Святое дело.
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житель

13 минут назад
и тогда привет Крючкова
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житель

13 минут назад
формально переписал не прокатит. бизнес надо реально передать и не участвовать в управлении. директоров надо вызвать к следаку и допросить. кто дает им указания и кому они передают заработанные деньги.
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Берия

25 минут назад
был оклеветан Хрущевым,сам Хрущев в узком кругу говорил что была борьба за власть,ну а тут все средства хороши .
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Плательщик

27 минут назад
Мы за свои 30 квадратов не можем расплатиться! а у них бизнес получается! Таких не предупреждать, а наказывать надо, чтобы другим не повадно было!!!
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Гога

28 минут назад
А доля 20% в КВАНТРУМ, ООО так за ним и осталась. Фирма-то воронежская, липецкие прокурорские ручонки не скоро туда дотянутся.
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Пашинян

29 минут назад
Липчанка, чем он страшен , Шкляров ?
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Мер

32 минуты назад
У меня тоже есть пилорама, но она переписана на родственников. А пилим мы там вместе.
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Зинаида

37 минут назад
а взять Ерихова, депутат, за наши же деньги пробился, а для людей что сделал? Никто же не против бизнеса - но во власть то зачем лесть? Всё здесь ясно - продвижение своих интересов!
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vvv

40 минут назад
....самый страшный политик БЕРИЯ ...расстреляли ....когда же реально сажать их начеут ....никакого житья ...одни воры
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