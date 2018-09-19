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Ссора с женой привела к смертельному ДТП
Днем 27 июля 2017 года в Грязях на улице Воровского 38-летний водитель «Тойоты» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ВАЗ-2114» под управлением 30-летнего мужчины. В результате оба водителя и 59-летняя пассажирка «четырнадцатой» с различными травмами госпитализированы. Женщина, мать водителя «ВАЗ-2114», позже скончалась. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.
Это привело к тому, что водитель допустил непростительную неосторожность. В момент поворота с улицы Советской на Воровского мужчина нагнулся за сотовым телефоном. Автомобиль, который ехал со скоростью около 50 км/ч, вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в «ВАЗ-2114». Всех участников аварии отвезли в больницу. Больше всех в ДТП пострадала мать водителя «ВАЗ-2114». Женщина до 2 августа была на стационарном лечении, а 14 августа скончалась дома от последствий травм.
Подсудимый, признал свою вину в ДТП, выплатил сыну погибшей женщины компенсацию морального вреда в 100 000 рублей.
Суд приговорил мужчину к трем годам заключения в колонии-поселении и лишению прав на тот же срок.
Фокс
Ветеринар
Липчанин.
Кук
Боцман