Общество

сегодня, 17:09

У уличного торговца в Грязях изъяли 12 килограмм красной икры

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#икра #изъятие
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У уличного торговца в Грязях изъяли 12 килограмм красной икры
Сегодня сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области  выявили факт несанкционированной торговли красной икрой вне розничных рынков в Грязинском районе.

В отношении нарушителя составлен протокол по ст. 6.2 КоАП ЛО. В целях пресечения незаконной торговли сотрудниками управления, в рамках ст. 27.10 КоАП РФ, изъято порядка 12 кг красной икры. 

Весь изъятый товар отправлен на склад временного хранения. Административный материал будет рассмотрен для принятия решения о привлечении к административной ответственности, сообщает управление потребрынка и ценовой политики Липецкой области.


4 533
#икра #изъятие
1

Комментарии (4)

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Ольга

39 минут назад
Хоть бы раз показали этот склад временного хранения. Тоже самое, что музей "поле чудес".
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Ольга

40 минут назад
Гражданин, вы извращенец икру с шампанским? Только под водочку))) А если серьезно, то сейчас в стране просто вредительство. В сети, да и по зомбоящику показывали, что огромные кучи лосося выкидывают в лес, но надзорные органы отмазываются, что рыба сама туда выкинулась.
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Гражданин

49 минут назад
Ибо нехрен по дешевке торговать, родные торговые сети как будут зарабатывать, все же для народа. По скриптум теперь м еще шампанского раздобыть и корпоратив норм будет.
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липчанка

сегодня, 17:17
Да пох
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