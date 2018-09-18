Общество
сегодня, 17:09
У уличного торговца в Грязях изъяли 12 килограмм красной икры
Сегодня сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области выявили факт несанкционированной торговли красной икрой вне розничных рынков в Грязинском районе.
В отношении нарушителя составлен протокол по ст. 6.2 КоАП ЛО. В целях пресечения незаконной торговли сотрудниками управления, в рамках ст. 27.10 КоАП РФ, изъято порядка 12 кг красной икры.
Весь изъятый товар отправлен на склад временного хранения. Административный материал будет рассмотрен для принятия решения о привлечении к административной ответственности, сообщает управление потребрынка и ценовой политики Липецкой области.
В отношении нарушителя составлен протокол по ст. 6.2 КоАП ЛО. В целях пресечения незаконной торговли сотрудниками управления, в рамках ст. 27.10 КоАП РФ, изъято порядка 12 кг красной икры.
Весь изъятый товар отправлен на склад временного хранения. Административный материал будет рассмотрен для принятия решения о привлечении к административной ответственности, сообщает управление потребрынка и ценовой политики Липецкой области.
Ольга
Ольга
Гражданин
липчанка