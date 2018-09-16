Происшествия

сегодня, 12:44

30-летняя липчанка выпала с балкона 10 этажа и разбилась

24 5037
#падение с высоты
3
30-летняя липчанка выпала с балкона 10 этажа и разбилась

Трагедия произошла в поселке ЛТЗ

Сегодня с балкона 10 этажа дома №2 по улице Огнева выпала 30-летняя женщина и разбилась насмерть. 

По словам очевидцев, она до этого курила, забравшись на ограждение балкона.

Что это было - несчастный случай или добровольный уход из жизни - разбирается полиция. 


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24 5037
#падение с высоты
3

Комментарии (24)

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гость

14 минут назад
вы что там ахренели мой город оскорблять
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му му

18 минут назад
город убийца Липецк
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Ыыы

45 минут назад
Папа, пора всей стране с балкона прыгать или едро стрелять ублюдков
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Папа

52 минуты назад
Не захотела ждать пенсию в 60 лет ,теперь все ворам из едриссни достанеться
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Липчанин

58 минут назад
Путинская стабильность и забота о народе даёт плоды
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Нюша

сегодня, 14:44
МОТЯ, определись, частота земли или кошачья токсоплазма.
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Гадала

сегодня, 14:37
Путин работает без перекуров
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гость

сегодня, 14:15
Там где я работаю курят все женщины и молодые и "глубокие" пенсионерки за исключением зам директора и двух уборщиц ,а работаю я в крупной компании.
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Не неси фигню!

сегодня, 14:14
В СССР, все там курили! Да и что в этом такого то?
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Совсем

сегодня, 14:05
Распоясались самоубийцы в Липецке.Кончают жизнь где захотят и когда захотят.Не видно разрешительной работы государства в этом вопросе.Необходимо собрать все справки,разрешения,согласования.Государственные органы назначат день,час и место.В конце концов необходимо создать новое государственное министерство и ведомства по этому вопросу,привлечь роспотребнадзор для ежедневной борьбы с несогласованными самоубийствами.
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