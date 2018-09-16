Происшествия
сегодня, 12:44
30-летняя липчанка выпала с балкона 10 этажа и разбилась
24 5037
Трагедия произошла в поселке ЛТЗ
Сегодня с балкона 10 этажа дома №2 по улице Огнева выпала 30-летняя женщина и разбилась насмерть.
По словам очевидцев, она до этого курила, забравшись на ограждение балкона.
Что это было - несчастный случай или добровольный уход из жизни - разбирается полиция.
По словам очевидцев, она до этого курила, забравшись на ограждение балкона.
Что это было - несчастный случай или добровольный уход из жизни - разбирается полиция.
24 5037
гость
му му
Ыыы
Папа
Липчанин
Нюша
Гадала
гость
Не неси фигню!
Совсем