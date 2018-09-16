30-летняя липчанка выпала с балкона 10 этажа и разбилась

Трагедия произошла в поселке ЛТЗ

Сегодня с балкона 10 этажа дома №2 по улице Огнева выпала 30-летняя женщина и разбилась насмерть.



По словам очевидцев, она до этого курила, забравшись на ограждение балкона.



Что это было - несчастный случай или добровольный уход из жизни - разбирается полиция.





