Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Ельце

В числе пострадавших 6-летний мальчик и 10-летняя девочка.

11 октября в Ельце пять человек, в том числе двое детей отравились угарным газом.По данным GOROD48, сообщение о происшествии в доме на улице Чернавской поступило 11 октября в 21:55. На месте работала аварийная бригада газовой службы.Из дома госпитализированы 52-летняя и 30-летняя женщины, 52-летний мужчина – их доставили в Елецкую городскую больницу №1 им. Семашко: женщин госпитализировали в отделении терапии, а мужчину — в реанимацию. Также пострадали 6-летний мальчик и 10-летняя девочка. Оба ребёнка находятся в палате интенсивной терапии Елецкой городской детской больницы. Состояние детей удовлетворительное, их жизням ничего не угрожает.По предварительным данным, угарный газ попал в жилье из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования: «применения варочной панели при работающем вытяжном зонте, вследствие чего появление обратной тяги в котле». Также в жилье отсутствовала приточная вентиляция.Обстоятельства и причины происшествия устанавливают правоохранительные органы.