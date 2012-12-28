Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Елец снова стал съемочной площадкой
В городе снимают несколько сюжетов сериала. Одну из ролей исполняет Анна Михалкова.
Над сериалом работает та же команда, что создала «Трассу» — лауреат премий «Золотой орёл», АПКиТ, «Большая Цифра» и других. В актёрский состав вошли Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксёнова, Анна Михалкова, Нил Бугаев, Леонид Тележинский и другие звёзды, — рассказали GOROD48 в пиар-службе стриминговой площадки «Оkko» и продюсерского центра «Среда».
Сюжет разворачивается вокруг семьи Телегиных, переехавшей в деревню под Ельцом. Игорь (Дмитрий Ендальцев), IT-специалист, и его жена Дарья (Любовь Аксёнова), психолог, построили современный барнхаус на месте старой дачи, надеясь, что чистая экология поможет их сыну с иммунным заболеванием. Однако идиллию нарушают соседи — семья Кулешовых во главе с Тамарой (Анна Михалкова), которые веками живут в этой деревне. Местные жители с неприязнью встречают «москвичей с выпендрёжной дачей». Постепенно бытовое недовольство перерастает в скрытую вражду, а затем — в открытую войну.
Помимо Ельца эпизоды сериала будут сниматься в Москве и Башкортастане.
В сериале «Враги» также снимается Дарья Екамасова, сыгравшая главную роль в фильме Андрея Смирнова о тамбовском восстании «Жила-была одна баба», некоторые сюжеты которого снимались в Липецкой области. В массовых сценах этого фильма снялись многие жители Липецкой области.
Ранее в Ельце снимались такие фильмы, как «Красные пчёлы» Леонида Макарычева, «Бесконечность» Марлена Хуциева, «Говорит Москва» Юрия и Рениты Григорьевых. «Мальчики» Рениты Григорьевой, «Живой» Александра Велединского, «Куприн. Поединок» Андрея Малюкова. Из последних съемок — фильм «Одним днем» со звездой сериалов последних лет Антоном Васильевым в главной роли.
Фото: vk.com/my_elets
