Общество
145
19 минут назад

Елец снова стал съемочной площадкой

В городе снимают несколько сюжетов сериала. Одну из ролей исполняет Анна Михалкова.

В Ельце начались съемки сериала «Враги». Режиссёром-постановщиком сериала выступает Душан Глигоров, сценарист — Олег Маловичко, оператор-постановщик — Батыр Моргачёв.

Над сериалом работает та же команда, что создала «Трассу» — лауреат премий «Золотой орёл», АПКиТ, «Большая Цифра» и других. В актёрский состав вошли Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксёнова, Анна Михалкова, Нил Бугаев, Леонид Тележинский и другие звёзды, — рассказали GOROD48 в пиар-службе стриминговой площадки «Оkko» и продюсерского центра «Среда».

Сюжет разворачивается вокруг семьи Телегиных, переехавшей в деревню под Ельцом. Игорь (Дмитрий Ендальцев), IT-специалист, и его жена Дарья (Любовь Аксёнова), психолог, построили современный барнхаус на месте старой дачи, надеясь, что чистая экология поможет их сыну с иммунным заболеванием. Однако идиллию нарушают соседи — семья Кулешовых во главе с Тамарой (Анна Михалкова), которые веками живут в этой деревне. Местные жители с неприязнью встречают «москвичей с выпендрёжной дачей». Постепенно бытовое недовольство перерастает в скрытую вражду, а затем — в открытую войну.

Помимо Ельца эпизоды сериала будут сниматься в Москве и Башкортастане.

В сериале «Враги» также снимается Дарья Екамасова, сыгравшая главную роль в фильме Андрея Смирнова о тамбовском восстании «Жила-была одна баба», некоторые сюжеты которого  снимались в Липецкой области. В массовых сценах этого фильма снялись многие жители Липецкой области.

Ранее в Ельце снимались такие фильмы, как «Красные пчёлы» Леонида Макарычева, «Бесконечность» Марлена Хуциева, «Говорит Москва» Юрия и Рениты Григорьевых. «Мальчики» Рениты Григорьевой, «Живой» Александра Велединского, «Куприн. Поединок» Андрея Малюкова.  Из последних съемок — фильм «Одним днем» со звездой сериалов последних лет Антоном Васильевым в главной роли.

Фото: vk.com/my_elets
кино
0
0
0
1
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
