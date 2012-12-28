Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
14 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся потребители четырех улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
14 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 17 по улице Папина, №№ 48, 50, 94, 94а, 96, 100 по улице Сырской, обесточат улицы Индустриальную, Зои Космодемьянской.
