Общество
281
28 минут назад

На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

14 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся потребители четырех улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 2в, вл. 2в, 2г, 7, 15, 19, 27, 29, 31, 49 по улице Неделина, № 1 по улице Малые Ключи, №№ 28, 36а, 37, 37а, 38 по улице Ударников, в частном секторе улиц Ударников, Ново-Весовой. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
14 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 17 по улице Папина, №№ 48, 50, 94, 94а, 96, 100 по улице Сырской, обесточат улицы Индустриальную, Зои Космодемьянской. 

отключения
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
