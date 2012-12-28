Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Тело 19-летнего парня достали из реки Воронеж
Происшествия
Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Происшествия
25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку
Происшествия
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Происшествия
«Когда это закончится уже?»
Общество
Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Ельце
Происшествия
«Зашивают волейболисток. Теряем старый Липецк»
Общество
Читать все
На благоустройство и ограждение «Петропарка» выделены еще 38,7 млн рублей
Общество
Батареи стали теплыми в 78% многоквартирных домах Липецка
Общество
Кот проглотил кусок подошвы от ботинка 38-го размера
Происшествия
Бывшего директора УК осудили за злоупотребление полномочиями: он причинил организации ущерб в 1 624 500 рублей
Происшествия
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
Происшествия
Елец снова стал съемочной площадкой
Общество
В пересохшем пруду нашли противотанковую гранату
Происшествия
В Липецкой области ночью заморозки
Погода в Липецке
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
279
27 минут назад
3

Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно

26-летний липчанин управлял автомобильным краном и зацепил металлическую раму, которая упала на стропальщика.

В Липецке вынесен приговор крановщику за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (по части второй статьи 216 УК РФ).

«В сентябре 2023 года 26-летний липчанин управлял автомобильным краном и зацепил стропой металлическую раму, которая упала на стропальщика, находившегося в опасной зоне. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В суде мужчина признал вину. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
несчастный случай
техника безопасности
1
3
1
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Madd
4 минуты назад
1,5 года так ещё и условно несправедливо как-то понятно что мы все там будем но это тоже самое что и оправдан.
Ответить
Fazer
8 минут назад
От судьбы не убежать, час смерти не отсрочить… интересно, сколько лет было бедняге, когда его настигла неожиданная гибель.
Ответить
Лиза
10 минут назад
Мало.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить