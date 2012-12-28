Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Бывшего директора УК осудили за злоупотребление полномочиями: он причинил организации ущерб в 1 624 500 рублей
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
26-летний липчанин управлял автомобильным краном и зацепил металлическую раму, которая упала на стропальщика.
«В сентябре 2023 года 26-летний липчанин управлял автомобильным краном и зацепил стропой металлическую раму, которая упала на стропальщика, находившегося в опасной зоне. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
В суде мужчина признал вину. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
