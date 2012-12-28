Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно

26-летний липчанин управлял автомобильным краном и зацепил металлическую раму, которая упала на стропальщика.

В Липецке вынесен приговор крановщику за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (по части второй статьи 216 УК РФ).«В сентябре 2023 года 26-летний липчанин управлял автомобильным краном и зацепил стропой металлическую раму, которая упала на стропальщика, находившегося в опасной зоне. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.В суде мужчина признал вину. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.