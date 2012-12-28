Липецк занял 37 место по уровню средней зарплаты

Доходы жителей Липецка выросли за год на 15,3%, отмечают эксперты.





В Липецке на среднемесячную зарплату можно купить 3,51 фиксированных потребительских набора товаров и услуг. По этому показателю наш город оказался на 37-м месте рейтинга российских городов по уровню зарплат. Исследование подготовили эксперты РИА Новости, рассчитав соотношение средних зарплат и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ста городах России.Для составления рейтинга использовались официальные данные Росстата по средним зарплатам по городам (за вычетом НДФЛ) и фиксированному потребительскому набору. Так, средняя зарплата в первом полугодии в Липецке составила 75,7 тысячи рублей и увеличилась по сравнению январем-июнем 2024 года на 15,3%.Лидером рейтинга стал Новый Уренгой, где на среднюю зарплату можно купить 5,86 потребительских набора, за ним следуют Салехард (5,57), Южно-Сахалинск (5,25). Среди аутсайдеров оказались Нальчик (2,16), Грозный (2,17), Элиста (2,28).