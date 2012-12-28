Все новости
Экономика
152
30 минут назад
1

Липецк занял 37 место по уровню средней зарплаты

Доходы жителей Липецка выросли за год на 15,3%, отмечают эксперты. 

В Липецке на среднемесячную зарплату можно купить 3,51 фиксированных потребительских набора товаров и услуг. По этому показателю наш город оказался на 37-м месте рейтинга российских городов по уровню зарплат. Исследование подготовили эксперты РИА Новости, рассчитав соотношение средних зарплат и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ста городах России.

Для составления рейтинга использовались официальные данные Росстата по средним зарплатам по городам (за вычетом НДФЛ) и фиксированному потребительскому набору. Так, средняя зарплата в первом полугодии в Липецке составила 75,7 тысячи рублей и увеличилась по сравнению январем-июнем 2024 года на 15,3%.

Лидером рейтинга стал Новый Уренгой, где на среднюю зарплату можно купить 5,86 потребительских набора, за ним следуют Салехард (5,57), Южно-Сахалинск (5,25). Среди аутсайдеров оказались Нальчик (2,16), Грозный (2,17), Элиста (2,28).

зарплата
2
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ГОСТЬ53
19 минут назад
Интересно, у меня одной доход не вырос за год? Или как? работаю на 2 ставки. зарплата 34 тысячи. как и была в прошлом году.....
Ответить
