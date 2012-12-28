В пересохшем пруду нашли противотанковую гранату

Ручная противотанковая граната обнаружена в Липецком районе.

В пересохшем пруду на въезде в деревню Каширка Липецкого района, обнаружен предмет похожий на гранату.Как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС России по Липецкой области, спасатели выяснили, что обнаруженный предмет является ручной противотанковой гранатой времен Великой Отечественной войны (РПГ-41). Угрозы жизни местному населению находка не представляла, эвакуация не проводилась. Специалистами пиротехнической группы граната уничтожена на спецплощадке.