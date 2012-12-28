Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей

Работодатель отрицал факт получения травмы на рабочем месте и сам факт существования трудовых отношений.

Усманский районный суд рассмотрел гражданское дело о несчастном случае на производстве. При обрезке малины женщина оступилась и получила травму колена. Она уведомила работодателя о происшествии и потребовала провести расследование, но компания проигнорировала ее заявление и не составила акт о несчастном случае на производстве.«Работодатель полностью отрицал факт получения травмы на рабочем месте. Компания оспаривала и сам факт существования трудовых отношений, который был установлен лишь отдельным судебным решением», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.Но на стороне женщины оказались показания свидетелей: они видели, как она оступилась в колее и повредила ногу, после чего не смогла продолжить работу и некоторое время была на больничном.В результате суд взыскал с работодателя 58,2 тысячи рублей, в том числе компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей, расходы на лечение — 17,7 тысячи рублей, судебные расходы — 30,5 тысячи рублей. Также судом установлен период временной нетрудоспособности женщины в результате несчастного случая на производстве, который должен быть оплачен Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Липецкой области.