Происшествия
сегодня, 15:57
Кот проглотил кусок подошвы от ботинка 38-го размера
Липецкие ветеринары продолжают спасение братьев наших меньших.
По словам ветеринаров, подошва лежала в желудке так удачно, что часть еды свободно проходила. Но котика тошнило и его игривость сменялось внезапной слабостью. Ветеринары его прооперировали и кот на днях отправится домой.
Несколько дней назад липецкие ветеринары спасли кота, которому кто-то выстрелил в голову из пневматического пистолета. Котик остался без глаза, а пуля — навсегда в его голове.
Источник фото
