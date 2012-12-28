Бывшего директора УК осудили за злоупотребление полномочиями: он причинил организации ущерб в 1 624 500 рублей

ООО «Порядок» задолжало ООО «Новитэн», АО «Газпром газораспределение Липецк», УФНС России по Липецкой области, АО «Квадра Генерирующая компания» филиал АО «Липецкая генерация», а также частному лицу и Центру гигиены и эпидемиологии в Липецкой области.

Советский районный суд Липецка приговорил 39-летнего бывшего директора управляющей компании ООО «Порядок» (сейчас он уже работает главным энергетиком в другой организации) к полутора годам исправительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно в доход государства за злоупотребление полномочиями (по части первой статьи 201 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, будучи единственным учредителем и директором УК cо 2 августа 2018 года по 11 января 2023 году он причинил организации имущественный ущерб в 1 624 500 рублей. Злоупотребление полномочиями выразилось в не оплате задолженности перед кредиторами и угрозе прекращения нормального функционирования домов, находящихся в управлении компании.ООО «Порядок» задолжало ООО «Новитэн» 951 063 рубля, АО «Газпром газораспределение Липецк» 111 974 рубля, УФНС России по Липецкой области 19 795 рублей, АО «Квадра Генерирующая компания» филиал АО «Липецкая генерация» 78 752 рубля, а также частному лицу 319 614 рублей и Центру гигиены и эпидемиологии в Липецкой области 15 114 рублей.При этом ООО «Объединённые вычислительный центры» за тот же период перечислили на счёт УК в «Россельхозбанке» поступившие от граждан и юрлиц в качестве коммунальных плат 5 611 000 рублей, еще 8 238 935 рублей были перечислены на открытый ООО «Порядок счёт» счёт в «Сбербанке». То ест всего за тот же период УК поступили 13 849 935 рублей. Деньги на исполнение обязательств перед жителями и поставщиками ресурсов у управляющей компании были.Но, судя по выпискам по счетам, директор УК снимал наличные в «Сбербанке» и распоряжался деньгами по своему усмотрению. Только с 25 июня по 30 июля 2023 года таким образом были сняты 497 500 рублей. Со второго счёта УК в период с 24 августа 2021 года по 29 октября 2021 года на непонятные цели директором были направлены 705 000 рублей. И ещё 211 000 рублей были перечислены на счёт директора в период с 9 по 29 ноября 2021 года и столько же — с 11 по 31 января 2022 года. Надлежащее ведение бухгалтерского учёта в УК организовано не было.Невозможность погашения фискальных и договорных обязательств вскрылось при обращении кредиторов в Арбитражный суд Липецкой области.