Тело 19-летнего парня достали из реки Воронеж
Происшествия
Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Происшествия
25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку
Происшествия
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Происшествия
«Когда это закончится уже?»
Общество
Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Ельце
Происшествия
«Зашивают волейболисток. Теряем старый Липецк»
Общество
На благоустройство и ограждение «Петропарка» выделены еще 38,7 млн рублей
Общество
Батареи стали теплыми в 78% многоквартирных домах Липецка
Общество
Кот проглотил кусок подошвы от ботинка 38-го размера
Происшествия
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
Происшествия
Бывшего директора УК осудили за злоупотребление полномочиями: он причинил организации ущерб в 1 624 500 рублей
Происшествия
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Происшествия
Елец снова стал съемочной площадкой
Общество
В пересохшем пруду нашли противотанковую гранату
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкие осуждённые стали лауреатами Всероссийского кинофестиваля
Культура
Культура
266
сегодня, 17:25

Липецкие осуждённые стали лауреатами Всероссийского кинофестиваля

Участие в фестивале приняло 114 исправительных учреждений из 65 регионов России.

Осужденные ИК-6 УФСИН России по Липецкой области стали лауреатами XII Всероссийского кинофестиваля экранного творчества «Надежда».

плх14444.jpg

Гран-при конкурса получил фильм «Надежда» («Я жду… Я верю… Я выйду!»), созданный силами самих осужденных. Участие в фестивале приняло 114 исправительных учреждений из 65 регионов России.

Киноработы оценивались профессиональным жюри, включающим известных кинематографистов и представителей общественности.

«Картина «Надежда», созданная осужденными ИК-6, стала ярким примером переосмысления человеком своего жизненного пути и внутренних перемен, происходящих в условиях заключения. Благодаря высокому качеству подачи материала и глубине содержания, творческая команда колонии отмечена высоким званием лауреата и получила гран-при фестиваля», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.
УФСИН
кино
фильм
режиссёр
