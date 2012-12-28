Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Культура
сегодня, 17:25
Липецкие осуждённые стали лауреатами Всероссийского кинофестиваля
Участие в фестивале приняло 114 исправительных учреждений из 65 регионов России.
Гран-при конкурса получил фильм «Надежда» («Я жду… Я верю… Я выйду!»), созданный силами самих осужденных. Участие в фестивале приняло 114 исправительных учреждений из 65 регионов России.
Киноработы оценивались профессиональным жюри, включающим известных кинематографистов и представителей общественности.
«Картина «Надежда», созданная осужденными ИК-6, стала ярким примером переосмысления человеком своего жизненного пути и внутренних перемен, происходящих в условиях заключения. Благодаря высокому качеству подачи материала и глубине содержания, творческая команда колонии отмечена высоким званием лауреата и получила гран-при фестиваля», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.
