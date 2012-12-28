Липецкие осуждённые стали лауреатами Всероссийского кинофестиваля

Участие в фестивале приняло 114 исправительных учреждений из 65 регионов России.

Осужденные ИК-6 УФСИН России по Липецкой области стали лауреатами XII Всероссийского кинофестиваля экранного творчества «Надежда».Гран-при конкурса получил фильм «Надежда» («Я жду… Я верю… Я выйду!»), созданный силами самих осужденных. Участие в фестивале приняло 114 исправительных учреждений из 65 регионов России.Киноработы оценивались профессиональным жюри, включающим известных кинематографистов и представителей общественности.«Картина «Надежда», созданная осужденными ИК-6, стала ярким примером переосмысления человеком своего жизненного пути и внутренних перемен, происходящих в условиях заключения. Благодаря высокому качеству подачи материала и глубине содержания, творческая команда колонии отмечена высоким званием лауреата и получила гран-при фестиваля», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.