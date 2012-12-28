Все новости
В Липецк везут дешевый сахар из соседних областей
Общество
В Липецке будут судить бандитов с кувалдой
Происшествия
Красный уровень для шести районов
Происшествия
На каком стуле сидел главный банкир Липецка?
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира
Спорт
Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА
Спорт
Дебетовая карта: особенности использования
Общество
В Липецкой области дожди и до +11
Погода в Липецке
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира
Спорт
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области дожди и до +11
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Жёлтый-красный-снова жёлтый
Происшествия
Красный уровень для шести районов
Происшествия
Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА
Спорт
Отбой жёлтого
Общество
Снова жёлтый
Происшествия
Общество
614
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки

Всё, что нужно знать про наступивший понедельник.

Осень, осень…

В Липецке настоящая осенняя погода – 8-10 градусов и небольшие дожди.

_DSC500912.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 9 мкр-н, 1 ,2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 22/1;
- ул. Боевой Проезд, 13;
- ул. Железнякова, 28а;
- ул. Фабрициуса, 1, 4, 5, 21.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц XX Партсъезда, Арктической, Ботанической, Красной, Маяковского, Совхозной.

egjpqlvdnhdsw4d2g5m0dsmcwmsflnwb.jpg

Кроме того, будет снижено давление холодного водоснабжения в центральной части города на улицах Гагарина, Зегеля, Интернациональной, Ленина, Липовской, Семашко.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:

- ул. Вермишева, 17/2;
- ул. Папина, 17.

c072119wof1fa9nmgizh5lwe0xdahq15.JPG

С 14:00 до 17:00 обесточат:

- ул. 40 лет Советской Армии, 31а;
- ул. 50 лет НЛМК, 4, 4г, 39;
- ул. В. Скороходова, 21;
- ул. М.И. Неделина, 2, 2а, 2б, 2г, 2е, 3, 4а, 4в, 4г, 6а.

Пробки

Ехать по городу в понедельник особенно непросто, тем более когда центр перекопан. Палочкой-выручалочкой могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.


Бабы, жгите постели!

Сегодня отмечают День инфобизнесмена. Это праздник ведущих онлайн курсов, практикумов и т.д. Поздравлять можно всех: кто на свободе или уже за решёткой после громких разоблачений в этой сфере, праздник пока носит неофициальный характер.

А по народному календарю сегодня день Михаила Соломенного. В честь святого, первого митрополита Киевского Михаила, который по преданию помогал Владимиру Красное Солнышко крестить Русь (почти мирно). Его мощи до сих пор хранятся в Киево-Печерской лавре.

scale_1200.png

На Руси был распространен обычай: в этот день бабы сжигали свои соломенные постели — кто в печах, кто в овинах. Этому действу придавали мистическое значение: якобы такой обряд хранит от недоброго глаза. Но есть и рациональное объяснение: за лето соломенные постели истлевали и набивались таким количеством насекомых, что проще было их спалить. Осенью соломы было много и можно было соорудить себе свежую лежанку на год вперёд. Старухи сжигали одни только лапти — «чтобы зиме ходу дать». Видимо, солому на них экономили.

Нестареющая классика и hi-fi

Главное культурное событие дня опять подарит Липецкая государственная филармония. В 16:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится виртуальный показ спектакля «Головлёвы» (12+).

Постановку Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» можно увидеть на большом экране и услышать потрясающий звук с помощью специального акустического оборудования. Хорошо, что в наши дни техника стирает расстояния между городами.

p1n3oac7o6czekrawuv8ytw3rix0zzfy.jpg

Спектакль по бессмертному произведению М.Е. Салтыкова-Щедрина. История гибели одной семьи превратилась в театральный хоррор, где «паук» Иудушка опутывает родственников клейковиной лживых слов, сбрасывая своих жертв в пропасть отчаяния и смерти.

Вход свободный.

Мир пряников

В 12:00 АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, отдельный вход слева от касс) в рамках мероприятий «Понедельник мастеровой» приглашает на мастер-класс «Сладкая осень. От медового хлеба до искусства: путешествие в мир пряников» (6+).

aHN5EugfPVtfbttRFCRwMyfmZaDiF4qCGGrJLDRtI4_zb7PqYPNCy5WhNCpib4bgACuRWj-Ir7r77b4VZzTGR1BR.jpg

Знаете что это? Тоже пряник! Шедевр от ведущей мастер-класса Светланы Склярской, фото vk.com

Посетителей ждёт творческий процесс по созданию и украшению пряников. Здесь каждый сможет создать свой кулинарный шедевр, а также расписать его сладкой глазурью своими руками. Древние традиции русского пряничного дела, уходящего корнями в IX век, оживут прямо сегодня.

Неделя ГТО

Всю неделю в ФОК «Пламя» (ул. Ильича, 31) можно будет сдавать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (6+). Ниже расписание по дням.

m_Z_XXY0CleVDou2UYwrsZ7dEjLwAbY8cFX0inZZFQqOP_WLzCe-vltr4E_sl0nuqrFIb3bm8YpeLSR5peecScau.jpg

Ожидания и реальность

Российские мужчины хотят получать пенсию на целую тысячу рублей больше, чем женщины. В опросе SuperJob сильный пол высказался за размер идеального пособия по старости в размере 50 300 рублей, дамы согласны на 49 400 рублей.

IMGP79631.JPG

Жителей Липецка в среднем устроила бы пенсия в 47 300 рублей. Социологи отмечают даже некоторое снижение запросов земляков: в феврале этого года они называли сумму на 200 рублей меньше. Но в целом пенсионные запросы россиян за 9 лет выросли на 41 %. А сами пенсии?

Работа, работа, перейди на…

27% трудящихся липчан в опросе SuperJob сообщили о наличии у них подработки. Еще 51% опрошенных пока не имеют дополнительного источника дохода, но хотели бы найти его. Не интересуются подработками 22% респондентов.

6 из 10 совместителей тратят на подработку менее 10 часов в неделю. Еще 25% уделяют дополнительной работе от 10 до 20 часов, а 15% — более 20 часов в неделю.

u334qcugauereg15zg6bc42uae4gmizh.jpg

32% респондентов заявили, что подработка приносит менее 10% общего дохода, 38% горожан — от 10 до 30% дохода, 19% — от 30 до 50% дохода, 11% — более половины дохода.

Дорогие липчане! Человек, не следящий за событиями в наше время – слеп и уязвим. Липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным гражданином. Наш сайт – своего рода информационный секретарь для жителей региона – оперативный и очень осведомлённый. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!


2
0
0
1
0

Комментарии (1)

Электорат
8 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
