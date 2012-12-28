Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Всё, что нужно знать про наступивший понедельник.
В Липецке настоящая осенняя погода – 8-10 градусов и небольшие дожди.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 9 мкр-н, 1 ,2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 22/1;
- ул. Боевой Проезд, 13;
- ул. Железнякова, 28а;
- ул. Фабрициуса, 1, 4, 5, 21.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц XX Партсъезда, Арктической, Ботанической, Красной, Маяковского, Совхозной.
Кроме того, будет снижено давление холодного водоснабжения в центральной части города на улицах Гагарина, Зегеля, Интернациональной, Ленина, Липовской, Семашко.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:
- ул. Папина, 17.
С 14:00 до 17:00 обесточат:
- ул. 50 лет НЛМК, 4, 4г, 39;
- ул. В. Скороходова, 21;
- ул. М.И. Неделина, 2, 2а, 2б, 2г, 2е, 3, 4а, 4в, 4г, 6а.
Пробки
Ехать по городу в понедельник особенно непросто, тем более когда центр перекопан. Палочкой-выручалочкой могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.
Бабы, жгите постели!
Сегодня отмечают День инфобизнесмена. Это праздник ведущих онлайн курсов, практикумов и т.д. Поздравлять можно всех: кто на свободе или уже за решёткой после громких разоблачений в этой сфере, праздник пока носит неофициальный характер.
А по народному календарю сегодня день Михаила Соломенного. В честь святого, первого митрополита Киевского Михаила, который по преданию помогал Владимиру Красное Солнышко крестить Русь (почти мирно). Его мощи до сих пор хранятся в Киево-Печерской лавре.
Нестареющая классика и hi-fi
Главное культурное событие дня опять подарит Липецкая государственная филармония. В 16:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится виртуальный показ спектакля «Головлёвы» (12+).
Постановку Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» можно увидеть на большом экране и услышать потрясающий звук с помощью специального акустического оборудования. Хорошо, что в наши дни техника стирает расстояния между городами.
Спектакль по бессмертному произведению М.Е. Салтыкова-Щедрина. История гибели одной семьи превратилась в театральный хоррор, где «паук» Иудушка опутывает родственников клейковиной лживых слов, сбрасывая своих жертв в пропасть отчаяния и смерти.
Вход свободный.
Мир пряников
В 12:00 АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, отдельный вход слева от касс) в рамках мероприятий «Понедельник мастеровой» приглашает на мастер-класс «Сладкая осень. От медового хлеба до искусства: путешествие в мир пряников» (6+).
Знаете что это? Тоже пряник! Шедевр от ведущей мастер-класса Светланы Склярской, фото vk.com
Неделя ГТО
Всю неделю в ФОК «Пламя» (ул. Ильича, 31) можно будет сдавать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (6+). Ниже расписание по дням.
Ожидания и реальность
Российские мужчины хотят получать пенсию на целую тысячу рублей больше, чем женщины. В опросе SuperJob сильный пол высказался за размер идеального пособия по старости в размере 50 300 рублей, дамы согласны на 49 400 рублей.
Работа, работа, перейди на…
27% трудящихся липчан в опросе SuperJob сообщили о наличии у них подработки. Еще 51% опрошенных пока не имеют дополнительного источника дохода, но хотели бы найти его. Не интересуются подработками 22% респондентов.
6 из 10 совместителей тратят на подработку менее 10 часов в неделю. Еще 25% уделяют дополнительной работе от 10 до 20 часов, а 15% — более 20 часов в неделю.
32% респондентов заявили, что подработка приносит менее 10% общего дохода, 38% горожан — от 10 до 30% дохода, 19% — от 30 до 50% дохода, 11% — более половины дохода.
