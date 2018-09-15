Происшествия

сегодня, 13:22

Пропавшего пенсионера нашли мертвым

7 4209
#пропавшие без вести
3
Пропавшего пенсионера нашли мертвым

Пенсионер умер недалеко от дома.

Пропавший без вести 9 сентября в селе Панино Добровского района 71-летний Иван Андросов найден мертвым. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".

По сведениям GOROD48, тело мужчины нашли недалеко от его дома. Признаков насильственной смерти на трупе нет. 


7 4209
#пропавшие без вести
3

Комментарии (7)

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ДНР

сегодня, 16:48
Посмотришь -какие здесь все умные -а по факту пеньки.
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гость 1

сегодня, 16:21
Виктория "vrednayavika" Муданцева, на свой видок глянь мразота!Человек умер,а ты хрень пишешь!
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Виктория "vrednayavika" Муданцева

сегодня, 15:18
ну у него и видок какой-то пропойный! тяпнул либо самогонины и отошел в иные миры
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Баба Душе..

сегодня, 15:00
А где-же были государя тимуровцы Сбчя , Наволенок, Чубайс и безбожник Грефа чягож не помогли?
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Фин

сегодня, 14:54
Пенсионер, ты че х..ню пишешь человек умер от сердца
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Получился бы ты грамоте

сегодня, 14:35
Пенсионер, А то небось, тоже считаешь,что все кругом дебилы,а сам в слове хай три ошибки сделаешь.
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Пенсионер

сегодня, 14:26
Рядом с домом умер с голодухи, все старики скоро здохнем этой стране мы безнадобности просто некчемный балласт .
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