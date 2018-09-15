Пропавшего пенсионера нашли мертвым

Пенсионер умер недалеко от дома.

Пропавший без вести 9 сентября в селе Панино Добровского района 71-летний Иван Андросов найден мертвым. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".



По сведениям GOROD48, тело мужчины нашли недалеко от его дома. Признаков насильственной смерти на трупе нет.





