Происшествия
сегодня, 13:22
Пропавшего пенсионера нашли мертвым
7 4209
Пенсионер умер недалеко от дома.
Пропавший без вести 9 сентября в селе Панино Добровского района 71-летний Иван Андросов найден мертвым. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".
По сведениям GOROD48, тело мужчины нашли недалеко от его дома. Признаков насильственной смерти на трупе нет.
По сведениям GOROD48, тело мужчины нашли недалеко от его дома. Признаков насильственной смерти на трупе нет.
7 4209
ДНР
гость 1
Виктория "vrednayavika" Муданцева
Баба Душе..
Фин
Получился бы ты грамоте
Пенсионер