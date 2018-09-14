В какую спортивную секцию отдать ребенка. Часть 11. Легкая атлетика

GOROD48 и в этом году продолжает знакомить со спортивными клубами и секциями Липецка.

В начале учебного (и спортивного) года мы возобновляем нашу рубрику, в которой даем советы родителям по выбору спортивных клубов и секций для их детей. Отметим, что мы рассказываем только о тех секциях, занятия в которых бесплатны. Сегодня речь пойдет о «королеве спорта».



Славные традиции наших чемпионов

Легкая атлетика - действительно королева. Ни один вид спорта не может похвастаться таким количеством разыгрываемых комплектов медалей на Олимпийских Играх. Забеги на коротки и длинные дистанции, эстафеты, прыжки - в высоту, длину, с шестом, да еще и тройной, толкание и метание различных снарядов вместе составляют 47 комплектов олимпийских медалей!

В Липецке легкая атлетика - элитный, королевский и медальный вид спорта. Ведь именно в нашем городе воспитали участницу Олимпийских Игр-2000 в Сиднее (6-е место с семиборье, но это должна была быть медаль!) победительницу Игр доброй воли-2001, чемпионку Европы-1999 среди молодежи, обладательницу Кубка Европы-2000, «серебряного» призера Кубка мира-2001 Заслуженного мастера спорта Наталью Рощупкину.







Наталья Рощупкина сейчас возглавляет областную федерацию легкой атлетике. Ей знаком путь наверх.



А еще - чемпионку мира Ксению Вдовину; единственную липчанку, поднимавшуюся на олимпийский пьедестал почета Людмилу Литвинову, получившую «серебро» Пекина-2008 в эстафетном беге на 400 метров.







Людмила Литивнова.

А так же - международного класса легендарного копьеметателя Юрия Рыбина, бегунов-международников Анатолия Литвинова (впоследствии известного тренера), Станислава Кораблина, Анатолия Стрекалова, Евгения Корнаухова.





Борис Клюжев.







Имя Заслуженного тренера России Бориса Клюжева (к сожалению, недавно от нас ушедшего) прославляло Липецкую область несколько десятилетий.

Даже единственный в истории Липецкой области участник «белых» Олимпиад - выступавший в Сочи в соревнованиях по бобслею разгоняющий Максим Мокроусов свой путь в спорте начинал в легкой атлетике, выполнил норматив мастера спорта России.







Конвейер чемпионов не останавливается и до сих пор. 17 (!) липецких легкоатлетов входят в основной и резервный составы сборных команд России. На всероссийской арене все главные соревнования, включая чемпионат страны, выиграла в этом году 27-летняя Елена Коробкина, а 24-летний Денис Огарков сейчас является «королем» российского спринта, постоянно побеждает в забегах на 100 и 200 метров.



Кузница кадров

Легкоатлетов в Липецке готовят в Спортивной школе олимпийского резерва №5. Еще раз коснемся ставных традиций липецкой легкой атлетики - куда же без них? - в 2016 году липецкая СШОР №5 была признана лучшей легкоатлетической школой страны!







Расположена школа в манеже «Молодежный», что на улице Космонавтов, 16 б. Телефоны (4742) 38-46-96 и 38-45-19. Электронный адрес - sdushor-5@yandex.ru.

Директором школы уже много лет является Владимир Александрович Непомнящий.







Владимир Непомнящий на открытии "Молодежного".



Отдельные спортсмены или группы иногда могут тренироваться, например, на стадионе «Динамо» (К. Маркса, 27) или ФОК «Новолипецкий» (парк НЛМК). Но основной базой остается «Молодежный». Осенью с наступлением дождей и холодов все группы подготовки возвращаются именно туда. Тренировки проходят и утром, и после обеда, чтобы успевали ребятишки, которые учатся в разные смены.







С какого возраста примут в секцию

От легкоатлета вы не услышите фразы: «Я начал заниматься в секции еще в детсадовском возрасте».

Все потому, что вид спорта имеет свою специфику.







Людмила Колесникова.



- Три основных составляющий легкой атлетики - это бег, прыжки и метание, - объяснила нам заместитель директора СШОР №5 по учебной работе Людмила Колесникова, - Прыжки и бег на короткие дистанции требуют взрывной скорости, на длинные - выносливости. Метать приходится копье, молот, диск, толкать - ядро (у мужчин оно весит около 7 кг, у женщин - 4 кг, прим. авт.). Все это требует определенной подготовки. Мышцы у подростка должны быть готовы. В этом наше отличие. Если, например, в гимнастике самым необходимым качеством является гибкость, то ее и развивать лучше в раннем возрасте. Поэтому гимнастов начинают набирать с 6 лет и даже младше. У нас же нижняя возрастная планка - 9 лет. Моложе этого возраста не берем. В этом году начинаем работать с детьми 2009 г.р. Можно приводить ребят и чуть постарше, но они должны будут пройти отборочные испытания.

Как проходят вступительные испытания

Ключевое слово здесь - отбор. Все-таки школа имеет олимпийский статус, поэтому кого попало не берут.







Но испытания вовсе не такие сложные. Как отмечает Людмила Колесникова, ребенок, у которого в школе нет проблем с физкультурой, экзамены в секцию легкой атлетики сдаст. Важно, чтобы не было медицинских противопоказаний (при приеме в школу обязательно потребуют справку от врача). Проблемой может стать и лишний вес у ребенка или предрасположенность к таковому.

Если же ничего из перечисленных негативных факторов не имеется, то можно быть спокойным: подавляющее большинство детей проходят испытания успешно. Кроме того, нормативы помогают тренерам оценить такие качества ребят, как выносливость, быстроту, прыгучесть - это пригодится для выбора дальнейшей специализации в легкой атлетике.

Нормативы приведены на официальном сайте школы http://www.frosfo.ru (там же можно скачать бланк заявления от родителей). К примеру, мальчик для зачисления в группу начальной подготовки первого года обучение должен прыгать с места на 130 см, а челночную дистанцию (бег - туда-сюда) 3х10 метров пробегать за 9,5 секунд. У девочек те же нормативы равняются 125 см и 9,7 секундам. А вот через скакалку лучше должны прыгать девочки - 35 прыжков за 30 секунд против 28 прыжков за то же время у ребят.







Первые три года ребятишки занимаются в группах начальной подготовки - ходят в секцию три раза в неделю. Следующий этап в течение нескольких лет называется тренировочным (с 12 до 17 лет). Количество занятий возрастает. Далее - если у ребенка не появятся другие интересы - можно дойти до этапа спортивного совершенствования и самой престижной отметки - этапа высшего спортивного мастерства.

При переходе от одного этапа к другому юные спортсмены тоже сдают нормативы. И здесь уже невооруженным глазом видно, насколько подростки прибавляют в первые годы занятий. Так, норматив в прыжках в длину при переходе на тренировочный этап составляет уже 190 см у мальчиков и 170 - у девочек.

Когда испытания

Дорогие родители и дети, которые мечтают о славе нового Усейна Болта! Самое время настраиваться, усиленно делать зарядку и устраивать проверочные тесты для самих себя.

Поскольку отбор в СШОР №5 пройдет уже через неделю. Сдача нормативов в группы начальной подготовки будет проходить 20 и 21 сентября. Оценивать физическую готовность детей будут в два потока: утром с 9.30 до 11.00 и во второй половине дня с 16.00 до 18.00.

Всего возьмут 161 человека: 141 - в группу начальной подготовки 9-10 лет и 20 ребят в группу 11-12 лет.









Совсем скоро в этот зал попадут 160 новобранцев. Всего в СШОР №5 учатся более 700 юных легкоатлетов.



Более старшим можно попробовать записаться сразу в тренировочную группу, но нужно быть готовым сдать все нормативы. Для таких «вундеркиндов» предусмотрено дополнительно 20 бюджетных мест. Сдача нормативов в тренировочную группу будет проходить 22 сентября с 9.30 до 11.00 и с 16 до 18.00.

Добавим, что здесь все по-взрослому. Предусмотрена даже подача апелляций 25 сентября и заседание апелляционной комиссии 26 сентября. Те, чья апелляция будет признана обоснованной, 27 сентября пройдут тестирование заново.

«Тренер всегда в поиске»

В целом можно сказать, что попасть в секцию легкой атлетики в Липецке - вполне реально. Нужно только следить за своей физической формой и к 9-10 годам быть просто на уровне сверстников. А самое главное, конечно - желание.

Президент федерации легкой атлетики и тренер СШОР №5 Наталья Рощупкина (та самая, о которой была речь в самом начале) рассказала, что тренеры, как и в старые добрые времена, продолжают ходить по школам и выявлять талантливых детей для занятий легкой атлетикой. Потому что будущий чемпион может ведь и не постучаться в двери секции в четко оговоренные сроки.







Привет липецким легкоатлетам от олимпийского чемпиона-2008 Андрея Сильнова (прыжки в высоту) и Евгения Загорулько, тренера многих чемпионов, например, Анны Чичеровой. Фото сделано в "Молодежном".



А Людмила Колесникова сказала даже больше:

- Я и на улице могу подойти к совершенно незнакомым людям, если увижу, например, высокую худую девочку, которая подходит нам по возрасту. Агитирую заниматься спортом, приглашаю на смотрины в нашу школу. Тренер ведь всегда находится в поиске.







Раритет. Автограф самого быстрого человека в истории нашей планеты 8-кратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта. Взяла Наталья Рощупкина во время чемпионата мира-2013 в Москве.



Посвящение в юные спортсмены

Новичка легкой атлетики первые соревнования ждут... уже через месяц после начала тренировок! Впрочем, конечно, не совсем соревнования, а традиционное мероприятие «Посвящение в юные спортсмены». Ребятишки блещут на нем своими талантами - бегают на 50 метров, прыгают в длину с места. И все без исключения потом получают свои первые награды - грамоты и сертификат юного спортсмена.

- В сертификате указываются результаты юного спортсмена. Мы всегда говорим родителям: вот, это исходная позиция, с которой вы пришли в секцию, своеобразная точка отсчета. Дальше можете следить за своим прогрессом, - улыбается Колесникова.

Настоящие соревнования приходят позже - по мере готовности юного легкоатлета. Для большинства это - традиционные областные старты «Шиповка юных». К слову, к зачислению в тренировочные группы т.е. спустя три года занятий, ребятишки подходят, имея 2-3-й юношеские разряды.







Наталья Рощупкина и ее ученики



Кому бегать, кому прыгать, а кому и ядро толкать

Как у легкоатлета появляется специализация?

- Только в процессе тренировок, - говорит прославленная Наталья Рощупкина, в свое время отличавшаяся как раз универсальностью, - Постепенно определяются склонности. Бывает, что ребята совмещают два и три вида - например, бег на различные дистанции и прыжки.







В легкой атлетике тоже есть люди, которые умеют почти все. И поэтому к ним испытывают особое уважение. У мужчин универсалы нанимаются десятиборьем (бег на 100 метров, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, бег на 400 метров, бег на 110 метров с барьерами), метание диска, прыжки с шестом, метание копья и бег на 1 500 метров), а у женщин - семиборьем (100 метров с барьерами, прыжки в высоту, толкание ядра, бег на 200 метров, прыжки в длину, метание копья, бег на 800 метров).

Наталья Рощупкина в свое время ковала славу России в семиборье, она отлично знает, что говорит.

Кто набирает детей в этом году

С новобранцами-2018 будут заниматься несколько тренеров. Среди них - самый титулованный педагог школы Заслуженный тренер России Любовь Игаева. Ее педагогический стаж 44 года! Она приложила руку к подготовке и Рощупкиной, воспитала и нынешних «звезд» Коробкину и Никиту Углова. Ей давно предлагали тренировать только элитных спортсменов, но Любовь Федоровна любит возиться и с совсем маленькими. И они у нее всегда на ведущих ролях в школе!







Любовь Игаеву (вторая справа) в ее карьере награждали много раз. И по заслугам!



Приступает к началу педагогической деятельности и юная Инга Бударина, победительница первенства России в метании копья. Работать с начинающим тренером интересно, новые веяния бывают крайне полезны. Вдобавок свою ученицу всегда будет рада поддержать делом, словом и советом тренер самой Будариной Наталья Рошупкина.

Легкоатлет без проблем сдаст нормы ГТО

Спортсменами высокого уровня становятся единицы. Но плюсы от занятий легкой атлетикой получают абсолютно все.







- Легкая атлетика способствует всестороннему физическому развитию ребенка, - считает Колесникова. - Если где-то делается ставка на гибкость, на силу, то у нас подростки развиваются во многих направлениях: прыгучесть, выносливость, сила... И руки начинают хорошо работать, и ноги, и голова. Эстафетный бег развивает умение работать в команде. Не говоря уже о том, что ребенок учится правильно организовывать свое врем, становится ответственным и дисциплинированным.

- Очень многие наши воспитанники поступают в военные институты, - вторит Наталья Рощупкина, - Легкая атлетика вообще отлично готовит к военной карьере. Вступительные испытания наши ученики сдают без труда, а к дисциплине приучены смолоду. Практически все наши ребята и девчата сдают комплексы ГТО на золотой значок. Ведь тамошние нормативы близки легкой атлетике. А успешная сдача ГТО - это дополнительные баллы к ЕГЭ и, соответственно, лучшие шансы при поступлении в вуз.

Спорт и учеба

Животрепещущая тема. Тренеры многих видов спорта жалуются, что ученики старших классов больше времени начинают проводить не в залах, а в классных комнатах с репетиторами.

- Я бы не сказала, что здесь есть какое-то противоречие - или учеба, или спорт. У многих наших ребят таких проблем не возникает, даже когда они начинают тренироваться по шесть раз в неделю. Почему? Просто раскидывают тренировки и занятия с репетиторами на разное время. Это называется - правильная организация. Мы смолоду учим наших ребят организованности, без которой никуда ни в жизни, ни в спорте. Неорганизованные ребята и в спорте ничего не добьются.







ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ



Золотые медали Рыжовой и Литвиновой



Заслуженные мастера спорта Людмила Литвинова и Ксения Рыжова (Вдовина) закончили школу с «золотыми» медалями. И эти медали занимают не последнее место в их коллекциях наград! При этом тренеры не помнят, чтобы эти умницы и красавицы пропускали тренировки.







Ксения Рыжова (Вдовина)



Использованы фото из архива Натальи Рощупкиной.



Предыдущие части рубрики:

Часть 1. Хоккей;

Часть 2. Рукопашный бой;

Часть 3. Спортивная и художественная гимнастика;

Часть 4. Академическая гребля;

Часть 5. Фигурное катание;

Часть 6. Тяжелая атлетика.

Часть 7. Картинг.

Часть 8. Стендовая стрельба.



Часть 9.Бильярд

Часть 10. Футбол. ДЮСШ "Металлург".

