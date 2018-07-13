Культура

сегодня, 13:10

В Липецке зазвучал «король инструментов» - электронный орган

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#орган #День города
В Липецке зазвучал «король инструментов» - электронный орган

В пятницу, 13-го, в 13.00 в День города Дом музыки стал храмом искусств.

Сегодня в Доме музыки яблоку негде было упасть: в концертном зале зазвучал уникальный музыкальный инструмент - орган. Не духовой, к сожалению, как в католических соборах - под такой в Липецке не было ни средств, ни соответствующего помещения, - а электронный цифровой.

Впервые о приобретении муниципалитетом такого инструмента СМИ сообщил в марте этого года председатель департамента культуры и туризма администрации Липецка Сергей Малько. Он объявил, что для Дома музыки в Голландии будет приобретен электронный орган (подобные есть только в Чите и Екатеринбурге), и что голос он подаст в День города.

По словам Сергея Малько, компания-производитель разработала технологию «real time sampling», при которой звучание органных труб копируются с оригинала без компьютерного моделирования. Поэтому даже у искушенной публики создается полное ощущение игры на обычном духовом органе. Впрочем, у электронного органа гораздо шире возможности. Так, у его прародителя всего 20 труб-регистров. В липецком варианте премиум-класса - 54 регистра, два мануала, туше церковного органа. Духовой орган делается раз и навсегда, имея лишь одну стилистическую особенность - он или барочный инструмент, или романтический. Липецкий орган может играть музыкальные произведения разных направлений - от барокко до джазовых композиций.

Стоимость инструмента - всего 5 млн рублей. То есть в 10 раз меньше, чем у обычного духового органа. А еще электронный орган значительно меньше по габаритам и не требует особых условий эксплуатации.

Органистом, который порадовал сегодня музыкальную общественность (зал на 487 мест был переполнен зрителями, многие из которых стояли вдоль стен), стал московский гость, лауреат многочисленных международных конкурсов Федор Строганов.

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В его исполнении прозвучали произведения Мелнаса «Aglepta», «Токката ре-минор» Баха, «Глория» Вивальди, «Пассакалия» Генделя, а в финале - триумфальная «Аллилуйя» из «Юноны и Авось» Алексея Рыбникова.

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- С появлением  «короля инструментов» в Дом музыки многое изменилось, - рассказала художественный руководитель Дома музыки Наталья Сосновская, портрет которой появился сегодня на городской Доске почета у Быханова сада. - Я говорю даже не только музыке, но и об атмосфере, которая сложилась вокруг него.

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Орган потребовал соответствующего обрамления. Он, как «локомотив», потащил за собой многие позитивные преображения. В Доме музыки появилось арт-кафе, благоустроен парк - в  нем котором появилось освещение, симпатичные скамейки и новая сцена, на которой сегодня до органного концерта играл ансамбль «Забытые мелодии».

Впрочем, и в нашем городе есть солисты, умеющие играть на редком инструменте: Любовь Пличко, Игорь Верещагин и Елена Щербакова. Мэрия уже имеет договоренности с Сочинской филармонией и Москоцертом на концертную деятельность с использованием цифрового электронного органа.

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#орган #День города

Комментарии (4)

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житель Липецка

4 минуты назад
Орган-то доделанный? А то у нас всё недоделанное: стадион, дороги, ул. Ленина,г убернатор ,мэр
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Слава Богу!

16 минут назад
Вот почему Пипецк говёный был! У него органа не было!
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Нужно непременно послушать это!

16 минут назад
Дерьмо!!!!!!!
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Класс!

36 минут назад
Нужно непременно послушать это!
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