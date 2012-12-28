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Происшествия
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25 минут назад
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Охранник торгового центра избил посетителя
Теперь уже бывший охранник получил 300 часов обязательных работ.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот инцидент произошёл ещё два года назад — в мае 2022 года.
Потерпевший сразу обратился с заявлением об избиении в ТРЦ «Ривьера» в липецкий отдел полиции №7. Но точка в конфликте поставлена только сейчас: в возбуждении уголовного дела полиция мужчине неоднократно отказывала, позднее эти решения отменялись прокуратурой Октябрьского района.
«Здоровью пострадавшего был причинен легкий вред. Охранник торгового центра избил его, используя незначительный повод. Действия охранника расценены как совершенные их хулиганских побуждений», — отметили в прокуратуре.
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