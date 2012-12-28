В Липецкую область возвращается тепло

16 мая в Липецкой области сохранится влияние на погоду антициклона, существенных осадков не ожидается. 17 и 18 мая регион попадет под влияние атмосферного фронта, ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 мая — 9-10 градусов тепла, что на 5-6 градусов ниже нормы, 17 и 18 мая — 10-13 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днем — от +13 до +18 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +1 до +3 градусов, днем — от +15 до +17 градусов.День 16 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году — 1 градус мороза.