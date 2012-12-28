Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Полицейские разыскивают виновника серьезной аварии трассе Хлевное-Липецк
Происшествия
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
Сегодня в Липецке: полгорода без воды, бразильские артисты и аргентинское танго
Общество
Липецкая вечЁрка: выборы ректора ЛГПУ, обожженные в реанимации, и когда потеплеет
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
43-летнего забойщика скота подозревают в убийстве жены
Происшествия
«Некому их дубиной огреть!»
Общество
Двухлетний ребенок пострадал в горящей квартире
Происшествия
У управляющей компании Минобороны нет денег на подготовку Военного городка к зиме
Общество
Липецкие спасатели освободили щенка из стеклянной банки
Происшествия
Читать все
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
«ЭкоПром-Липецк» cнова оштрафовали за отклонение от графика вывоза мусора
Общество
У «Мегаполиса» пересечение трамвайных путей с дорогой по улице Вермишева станет прямым
Общество
Почти на полутора десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
«Если бы не насосы, нас залило бы под крышу!»: ТЦ на проспекте Победы топит с апреля
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
В Лебедяни начинается ремонт двухкилометровой дороги
Общество
Ельчанин пытался в суде оспорить решение о своём призыве, но безуспешно
Общество
Скрывшегося с места ДТП на трассе Хлевное-Липецк водителя арестовали на 10 суток
Происшествия
В елецкую колонию пытались перебросить шесть телефонов
Происшествия
Читать все
Общество
1013
сегодня, 17:44
5

Почти на полутора десятках улиц Липецка отключат холодную воду

Первые отключения холодной воды 16 мая начнутся уже с полуночи, сообщили в «РВК-Липецк». Причиной перебоев подачи холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях. 

С полуночи, 00:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 10, 12 по улице Лазарева, №№ 33, 35, 38 по проспекту Мира. Машина с водой для питья будет находиться по адресу: улица Лазарева, 12.

С 09:00 и до окончания работ холодная вода будет отсутствовать у потребителей жилого района «Бернедей» - воду подвезут по заявкам. 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в дома №№ 54, 61, 63а, 65, 70а, 72, 78, 80, 82, 84 по улице Плеханова и жителям частного сектора улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, Щорса, 2-1 Гранитной, Железнодорожной, проезда Шишкина. Подвоз воды организуют к дому № 61 по улице Плеханова, также по заявкам потребителей. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

16 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 18:00 с перебоями со светом из-за монтажа приборов учета столкнутся (не более трех часов для каждого домовладения) потребители улиц Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Ладыгина, Бригадной, Локомотивной, Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, Ангарской, Ново-Весовой, Ударников, Жактовского, Прудной, Рудничной, Технической, переулка Узорного. 

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Гагарина, Космонавтов, 1-ю Станкостроительную, 2-ю Станкостроительную, 2-ю Радиаторную, Верхнюю, Вишневую, Восточную, Гагарина (в СНТ «Ветеран труда»), Грушевую, Далюнюю, Дорожную, Зеленую, Мичурина, Коллективную, Коммунальную, Лесную, Линейную, Логовую, Медицинскую, Мирную, Общественную, Плодородную, Проселочную, Путейскую, Раздельную, Садовую, Торговую, Тракторозаводскую, Транспортную, Трубную, Цветочную, Центральную, Юбилейную, Южную, Насосную, Скороходова, Баумана, Огородную, Родниковую, Ситовскую, Скороходова (в Ситовке), Цемзаводскую, Гастелло, Металлургов, 6-й Гвардейской Дивизии, Клавдии Шаталовой, Краснознаменную, Молодежную, Семена Кондарева, проезд Универсальный, площадь Металлургов, садоводчества «Венера», «Весна», «Ветеран труда», «имени Мичурина», «Кооператор», «Тракторостроитель», «Тракторостроитель № 1», «Трубник», «Металлург-2», «Речное», «Сокол-3». 
С 14:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество на улицах Ударников, Юношеской. 

отключения
1
0
3
2
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Катерина
11 минут назад
Ночью плановые работы? Вот это планы!!! Не смешите!
Ответить
Партработник
12 минут назад
Сейчас рвк плановый порыв ликвидируют, около центрального рынка. Всё шло по плану как и было запланировано, порыв произошёл сегодня в строго запланированное время
Ответить
Гость
34 минуты назад
Где отключения вода сегодня ? Что за бордак в городе ? Почему досих про нет пояснений от правительства города?
Ответить
Любовь
сегодня, 18:14
А у кого 15 мая отключили, когда уже включат? решили весь город отключить, что ли
Ответить
Олеся
сегодня, 17:52
До сих пор нет воды холодной в центре города
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru