Почти на полутора десятках улиц Липецка отключат холодную воду

Первые отключения холодной воды 16 мая начнутся уже с полуночи, сообщили в «РВК-Липецк». Причиной перебоев подачи холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях.

С полуночи, 00:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 10, 12 по улице Лазарева, №№ 33, 35, 38 по проспекту Мира. Машина с водой для питья будет находиться по адресу: улица Лазарева, 12.С 09:00 и до окончания работ холодная вода будет отсутствовать у потребителей жилого района «Бернедей» - воду подвезут по заявкам.С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в дома №№ 54, 61, 63а, 65, 70а, 72, 78, 80, 82, 84 по улице Плеханова и жителям частного сектора улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, Щорса, 2-1 Гранитной, Железнодорожной, проезда Шишкина. Подвоз воды организуют к дому № 61 по улице Плеханова, также по заявкам потребителей.После окончания работ возможно повышение мутности воды.16 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 18:00 с перебоями со светом из-за монтажа приборов учета столкнутся (не более трех часов для каждого домовладения) потребители улиц Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Ладыгина, Бригадной, Локомотивной, Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, Ангарской, Ново-Весовой, Ударников, Жактовского, Прудной, Рудничной, Технической, переулка Узорного.С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Гагарина, Космонавтов, 1-ю Станкостроительную, 2-ю Станкостроительную, 2-ю Радиаторную, Верхнюю, Вишневую, Восточную, Гагарина (в СНТ «Ветеран труда»), Грушевую, Далюнюю, Дорожную, Зеленую, Мичурина, Коллективную, Коммунальную, Лесную, Линейную, Логовую, Медицинскую, Мирную, Общественную, Плодородную, Проселочную, Путейскую, Раздельную, Садовую, Торговую, Тракторозаводскую, Транспортную, Трубную, Цветочную, Центральную, Юбилейную, Южную, Насосную, Скороходова, Баумана, Огородную, Родниковую, Ситовскую, Скороходова (в Ситовке), Цемзаводскую, Гастелло, Металлургов, 6-й Гвардейской Дивизии, Клавдии Шаталовой, Краснознаменную, Молодежную, Семена Кондарева, проезд Универсальный, площадь Металлургов, садоводчества «Венера», «Весна», «Ветеран труда», «имени Мичурина», «Кооператор», «Тракторостроитель», «Тракторостроитель № 1», «Трубник», «Металлург-2», «Речное», «Сокол-3».С 14:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество на улицах Ударников, Юношеской.