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сегодня, 13:31
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Заподозрил в краже и забил до смерти: дело о разборках в Липецком районе дошло до суда

Кровавая ссора между односельчанами началась из-за бетонной плиты.

В Липецком районе направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в смертельном избиении односельчанина и погроме его дома.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт произошёл утром 9 июня прошлого года. По версии следствия, обвиняемый всю ночь выпивал со знакомыми и родственниками и во время застолья заговорили о краже бетонной плиты. Кто-то предположил, что кражу могли совершить живущие неподалёку братья, которые нигде не работают и регулярно выпивают. И тогда обвиняемый решил пойти к ним с разборками.

Следствие полагает, что когда один из заподозренных в краже плиты братьев открыл дверь, обвиняемый силой вытащил его из квартиры и потащил на разборки. По дороге мужчина отрицал свою причастность к краже и оскорблял заподозрившего ему мужчину. В ответ тот наносил ему многочисленные удары ногами и руками по голове и туловищу — всего таких ударов было не менее 30. В конце концов потерпевший упал и больше не смог подняться с земли.

Обвиняемый бросил его и направился к своему брату, которому рассказал о случившемся и попросил вызвать скорую. Но спасти мужчину не удалось.

А разгневанный кражей бетонной плиты продолжил мстить: он вернулся к квартире братьев и стал стучать в дверь и окна. Ему никто не открыл и мужчина попытался взломать входную дверь и два окна. Позже эти повреждения оценили более чем в 35 тысяч рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. 
конфликт
побои
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Комментарии (5)

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Брат
41 минуту назад
Такие же пьяные невменяемые соседи стецы 25.05.2019 г., вооружённые металлической битой и ножом, также выбивали входную калитку соседей с целью убийства соседа. Сосед оборонился через калитку перцовым баллончиком, а соседи стецы (2 по 150 кг.) порезали 3 автопокрышки на машине соседа и разбили стекло. Далее знаменитый автопогром 4-х машин в пос. Матырский.
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Я - русский !
сегодня, 14:02
Ну, очень дорогая плита !... Дороже жизни одного человека и свободы другого... Люди, мы с ума посходили !....
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Александр Н.
сегодня, 13:44
Разборки по пьянке до добра не доведут.
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Адвокат Черный
сегодня, 13:41
Очень "громкое и резонансное" преступление!!! Понимаю, что мы не в конце 90-х и не в начале 2000-х, когда были реально криминальные преступления и было жутковато выйти на улицу без "Марголина"...Жаль, конечно, погибшего, но сколько можно будет говорить - синька до добра не доводит!!!
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ЧКАЛ
сегодня, 13:58
В конце 2000г на улицу уже можно было выходить и с " СТЕЧКИНЫМ" !!
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