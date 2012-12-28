Заподозрил в краже и забил до смерти: дело о разборках в Липецком районе дошло до суда

Кровавая ссора между односельчанами началась из-за бетонной плиты.

В Липецком районе направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в смертельном избиении односельчанина и погроме его дома.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт произошёл утром 9 июня прошлого года. По версии следствия, обвиняемый всю ночь выпивал со знакомыми и родственниками и во время застолья заговорили о краже бетонной плиты. Кто-то предположил, что кражу могли совершить живущие неподалёку братья, которые нигде не работают и регулярно выпивают. И тогда обвиняемый решил пойти к ним с разборками.Следствие полагает, что когда один из заподозренных в краже плиты братьев открыл дверь, обвиняемый силой вытащил его из квартиры и потащил на разборки. По дороге мужчина отрицал свою причастность к краже и оскорблял заподозрившего ему мужчину. В ответ тот наносил ему многочисленные удары ногами и руками по голове и туловищу — всего таких ударов было не менее 30. В конце концов потерпевший упал и больше не смог подняться с земли.Обвиняемый бросил его и направился к своему брату, которому рассказал о случившемся и попросил вызвать скорую. Но спасти мужчину не удалось.А разгневанный кражей бетонной плиты продолжил мстить: он вернулся к квартире братьев и стал стучать в дверь и окна. Ему никто не открыл и мужчина попытался взломать входную дверь и два окна. Позже эти повреждения оценили более чем в 35 тысяч рублей.Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.