Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У «Мегаполиса» пересечение трамвайных путей с дорогой по улице Вермишева станет прямым
Общество
Почти на полутора десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
Скрывшегося с места ДТП на трассе Хлевное-Липецк водителя арестовали на 10 суток
Происшествия
«Если бы не насосы, нас залило бы под крышу!»: ТЦ на проспекте Победы топит с апреля
Общество
Перекресток улиц 8 Марта и Горького перекрывается почти на месяц
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Ельчанин пытался в суде оспорить решение о своём призыве, но безуспешно
Общество
Липецкая вечЁрка: пострадавший в пожаре малыш, потоп в ТЦ и спасение щенка из банки
Общество
В выходные пройдет VI Липецкий полумарафон: вокруг Центрального пляжа ограничивается движение
Общество
33-летний липчанин попался на краже около тонны металла
Происшествия
Читать все
Пенсионерка в час ночи обратилась в полицию: в течение вчерашнего дня она перевела мошенникам 495 000 рублей
Происшествия
33-летний липчанин попался на краже около тонны металла
Происшествия
Липецк принял финал конкурса инноваций
Общество
Минус как плюс
Общество
Центральный рынок, административные здания и жилые дома вокруг него остались без воды
Происшествия
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО Павла Кобзева
Общество
Для 2000 жителей поселка Агроном строят новые очистные сооружения
Общество
«Еще немного, еще чуть-чуть?»: Ася Франценюк надеется убрать с улиц Липецка нелегальные киоски
Общество
Охранник торгового центра избил посетителя
Происшествия
При вспашке поля обнаружили артиллерийский снаряд
Происшествия
Читать все
Общество
150
сегодня, 12:12
4

Липецк принял финал конкурса инноваций

В Липецке проходит финал «Стартап-Тура»: межрегионального конкурса инновационных проектов фонда «Сколково». Победители конкурса получат возможность стать резидентами фонда.

Сегодня в городе проходит финал межрегионального «Стартап-тура» — конкурса инновационных проектов, организованного фондом «Сколково». В конкурсе участвует 131 заявка из 16 регионов страны, примерно две трети заявок — из Липецкой области. Эксперты отобрали 15 идей, которые сегодня поборются за Гран-при в 300 000 рублей. Еще несколько участников конкурса получат возможность стать резидентами «Сколково» по ускоренному варианту.



Среди конкурсных проектов много интересного. «Одежда, как средство передачи информации». «Переработка бутылок и пластика для 3D-печати», «Повышение качества городской среды на примере развития Нижнего парка с организацией ботанического сада в Липецке».

На подоконниках зала, где проходят мероприятия конкурса, модно увидеть выставку патентованных моделей молодых изобретателей.



Среди них и весьма неожиданные, например, модернизированные лопата и метла.





— Это зачатки коммерческих идей. Возможно, кто-то заинтересуется, увидит здесь бизнес-идею и купит проект, — говорят организаторы.



«Стартап-Тур» — не только конкурс, но и возможность пообщаться с экспертами высокого класса. Директор Центра информационных технологий фонда «Сколково» Александр Фертман неожиданно сравнил работу Фонда с грибной охотой:

— Все что можно найти, нашли уже довольно давно. Это как в лес вы приходите последним из грибников. Здесь не сколько найти — сколько вырастить. Мы показываем, какие возможности есть для предпринимателей, для ученых. Без кооперации между исследователями и предпринимателями новый бизнес не рождается.

Резидентами «Сколково» сегодня являются шесть компаний из Липецкой области. Их совокупная выручка 32 миллиона рублей. Это не так много, если учесть, что средняя выручка одного резидента около 100 миллионов рублей.

— Придумать что-то конкурентоспособное достаточно сложно. И тут, мне кажется, есть еще один важный момент. В Липецке есть крупные игроки, которые притягивают лучшие технологические кадры. И если эти ребята будут работать в компаниях крупных корпораций, у них нет времени и сил на то, чтобы делать свои разработки. Это значит, что крупный бизнес побеждает маленький в регионе. Это хорошо в каком-то смысле. У вас есть большие налоговые поступления, большое количество рабочих мест. Но в мире сейчас идет диверсификация. Я думаю, что в какой-то момент она случится и здесь. И компании-поставщики для крупных игроков Липецкой области будут рождаться, в том числе и с нашей помощью, — добавил Александр Фертман.




инновации
конкурс
1
0
0
1
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Автопарк
22 минуты назад
Один с похожей фамилией 40 лет водил свой народ по пустыне,грибы искали. Только он не сказал,что можно найти ядовитый или червивый.
Ответить
zzloyzz
40 минут назад
Комьюнити по стартапам прокачивают скилы.
Ответить
колгота
45 минут назад
Колгота из-за 300 тысяч? Что сейчас серьёзное можно сдедать на эти деньги? "Новаторы" метлу изобрели? Вечную метлу изобрели? Ручка, да, неудобная. Если ею долго работать.
Ответить
zzloyzz
сегодня, 12:28
Комьюнити по стартапам прокачивают скилы.
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru