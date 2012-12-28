Липецк принял финал конкурса инноваций

В Липецке проходит финал «Стартап-Тура»: межрегионального конкурса инновационных проектов фонда «Сколково». Победители конкурса получат возможность стать резидентами фонда.

Сегодня в городе проходит финал межрегионального «Стартап-тура» — конкурса инновационных проектов, организованного фондом «Сколково». В конкурсе участвует 131 заявка из 16 регионов страны, примерно две трети заявок — из Липецкой области. Эксперты отобрали 15 идей, которые сегодня поборются за Гран-при в 300 000 рублей. Еще несколько участников конкурса получат возможность стать резидентами «Сколково» по ускоренному варианту.Среди конкурсных проектов много интересного. «Одежда, как средство передачи информации». «Переработка бутылок и пластика для 3D-печати», «Повышение качества городской среды на примере развития Нижнего парка с организацией ботанического сада в Липецке».На подоконниках зала, где проходят мероприятия конкурса, модно увидеть выставку патентованных моделей молодых изобретателей.Среди них и весьма неожиданные, например, модернизированные лопата и метла.— Это зачатки коммерческих идей. Возможно, кто-то заинтересуется, увидит здесь бизнес-идею и купит проект, — говорят организаторы.«Стартап-Тур» — не только конкурс, но и возможность пообщаться с экспертами высокого класса. Директор Центра информационных технологий фонда «Сколково» Александр Фертман неожиданно сравнил работу Фонда с грибной охотой:— Все что можно найти, нашли уже довольно давно. Это как в лес вы приходите последним из грибников. Здесь не сколько найти — сколько вырастить. Мы показываем, какие возможности есть для предпринимателей, для ученых. Без кооперации между исследователями и предпринимателями новый бизнес не рождается.Резидентами «Сколково» сегодня являются шесть компаний из Липецкой области. Их совокупная выручка 32 миллиона рублей. Это не так много, если учесть, что средняя выручка одного резидента около 100 миллионов рублей.— Придумать что-то конкурентоспособное достаточно сложно. И тут, мне кажется, есть еще один важный момент. В Липецке есть крупные игроки, которые притягивают лучшие технологические кадры. И если эти ребята будут работать в компаниях крупных корпораций, у них нет времени и сил на то, чтобы делать свои разработки. Это значит, что крупный бизнес побеждает маленький в регионе. Это хорошо в каком-то смысле. У вас есть большие налоговые поступления, большое количество рабочих мест. Но в мире сейчас идет диверсификация. Я думаю, что в какой-то момент она случится и здесь. И компании-поставщики для крупных игроков Липецкой области будут рождаться, в том числе и с нашей помощью, — добавил Александр Фертман.