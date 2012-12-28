Ельчанин пытался в суде оспорить решение о своём призыве, но безуспешно

Парень пытался изменить категорию годности к военной службе.

Елецкий городской суд отказал в удовлетворении иска ельчанина к городской призывной комиссии и Военному комиссариату Липецкой области. Парень просил признать решение призывной комиссии незаконным.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, парень состоит на воинском учёте, и согласно листу медицинского освидетельствования от 2023 года в отношении него было установлено заключение врача о годности к военной службе по категории «Б3» — годен к военной службе с незначительными ограничениями. Решением призывной комиссии было принято решение о его призыве. Но в суде призывник попытался это решение оспорить и настаивал на другой категории годности.«Вопреки доводам истца, представленными медицинскими документами наличие у него заболеваний, позволяющих в силу вышеприведенных норм установить иную категорию годности к военной службе «В-3» — ограниченно годен к военной службе, не подтверждено. Суд, исходя из заключения судебной военно-врачебной экспертизы, пришел к выводу, что оснований для удовлетворения иска о признании решения призывной комиссии незаконным не имеется, поскольку отсутствуют бесспорные доказательства о наличии у мужчины заболевания в той его степени, которое подтверждало бы несоответствие состояние его здоровья категории годности к военной службе. Ссылки на нарушение процедуры проведения медицинского освидетельствования отклонились судом как несостоятельные. В удовлетворении иска было отказано», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.