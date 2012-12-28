Центральный рынок, административные здания и жилые дома вокруг него остались без воды

Виной тому стала авария на трубопроводе.



В районе площади Победы административные и жилые здания с утра остаются без холодной воды из-за порыва на трубопроводе диаметром 300 миллиметров у дома № 1 по улице Папина. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».«Ликвидация утечки уже ведется. Для ремонта пришлось ограничить водоснабжение по адресам: улица Папина, 2а, площадь Победы, 6, в зданиях №№2, 4, 7, 7б, 7а, 6, 9 и строении 6 по улице Крайней и в доме № 22 по улице Циолковского. Во связи с необходимостью работ пришлось расширить район отключения, и к этим адресам добавилось здание № 8 на площади Победы. Днем ранее здесь происходило отключение в рамках плановых работ», — сказано в сообщении «РВК-Липецк».Подвоз воды организован к дому № 4 по улице Крайней и к дому № 22 по улице Циолковского.