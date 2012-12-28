В Тербунах похоронят мобилизованного

Алексею Серегину было 48 лет.

Завтра в Тербунах состоится прощание с участником СВО 48-летним Алексеем Серегиным, мобилизованным 20 октября 2022 года.«Гвардии капитан Алексей Серегин умер, находясь в зоне специальной военной операции. Алексей Серегин родился 14 июня 1975 года, закончил Санкт-Петербургское высшее военное командное училище ВВ МВД России, Владикавказское высшее военное училище. Являлся командиром разведвзвода, проявил себя как хорошо подготовленный боец, ответственный руководитель, верно оценивал обстановку, быстро принимал правильные решения, проявляя инициативу, решительность и военную смекалку. Был награжден Медалью «За отвагу», Медалью участника СВО, Медалью «За службу в военной разведке», Медалью «За отличие в военной службе». Выражаю искренние соболезнования супруге Татьяне Анатольевне, сыну Ивану, всем родным, близким, сослуживцам», — написал глава администрации Тербунского района Николай Черников в своём официальном канале.