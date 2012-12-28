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Общество
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сегодня, 16:38
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У «Мегаполиса» пересечение трамвайных путей с дорогой по улице Вермишева станет прямым
В результате появится возможность обустроить нормальную автобусную остановку.
— Идея в том, чтобы максимально спрямить пересечение трамвайных путей дорогой по улице Вермишева. Это позволит уложить в местах сопряжения рельсов с дорогой бетонные плиты, что невозможно сделать на кривых участках путей. Таким образом, водители смогут плавно проезжать через рельсы, — сообщил GOROD48 председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов.
пока дело обстоит так
Для чего же понадобилось приглашать на рабочую встречу жителей района? Для того, чтобы получить из согласие на снос нескольких деревьев в сквере у домов №№ 73 и 75 по улице Московской.
— Мы объяснили людям, что под вырубку попадает несколько деревьев, в том числе уже засохших. Однако сквер не пострадает, так как концессионер высадит в нем пятилетние саженцы. Новых деревьев будет даже больше, чем тех, что снесут. Пришедшие на встречу липчане с этим согласились, — сказал Евгений Чекрыжов.
Кстати, перенос трамвайных путей чуть вглубь 9-го микрорайона позволит высвободить место под организацию нормальной остановки для автобусов. Остановка «9-й микрорайон» у жилого массива, пожалуй, единственная в Липецке, где нельзя установить остановочный павильон — пассажиры вынужденно ждут автобусы на узенькой полоске асфальта, зажатой между дорогой и трамвайной веткой.
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