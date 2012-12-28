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сегодня, 16:38
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У «Мегаполиса» пересечение трамвайных путей с дорогой по улице Вермишева станет прямым

В результате появится возможность обустроить нормальную автобусную остановку.

Сегодня представители департамента транспорта администрации Липецка обсудили с жителями 9-го микрорайона перспективы реконструкции трамвайных путей у развлекательного центра «Мегаполис».

— Идея в том, чтобы максимально спрямить пересечение трамвайных путей дорогой по улице Вермишева. Это позволит уложить в местах сопряжения рельсов с дорогой бетонные плиты, что невозможно сделать на кривых участках путей. Таким образом, водители смогут плавно проезжать через рельсы, — сообщил GOROD48 председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов.

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пока дело обстоит так 

Для чего же понадобилось приглашать на рабочую встречу жителей района? Для того, чтобы получить из согласие на снос нескольких деревьев в сквере у домов №№ 73 и 75 по улице Московской.

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— Мы объяснили людям, что под вырубку попадает несколько деревьев, в том числе уже засохших. Однако сквер не пострадает, так как концессионер высадит в нем пятилетние саженцы. Новых деревьев будет даже больше, чем тех, что снесут. Пришедшие на встречу липчане с этим согласились, — сказал Евгений Чекрыжов.

Кстати, перенос трамвайных путей чуть вглубь 9-го микрорайона позволит высвободить место под организацию нормальной остановки для автобусов. Остановка «9-й микрорайон» у жилого массива, пожалуй, единственная в Липецке, где нельзя установить остановочный павильон — пассажиры вынужденно ждут автобусы на узенькой полоске асфальта, зажатой между дорогой и трамвайной веткой.
концессия
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Автомобилист
59 минут назад
Под прямым углом хуже переезжать трамвайные рельсы.
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Тракторист
34 минуты назад
А пофиг
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Автолюбитель
55 минут назад
Подтверждаю.
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