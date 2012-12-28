У «Мегаполиса» пересечение трамвайных путей с дорогой по улице Вермишева станет прямым

В результате появится возможность обустроить нормальную автобусную остановку.

Сегодня представители департамента транспорта администрации Липецка обсудили с жителями 9-го микрорайона перспективы реконструкции трамвайных путей у развлекательного центра «Мегаполис».— Идея в том, чтобы максимально спрямить пересечение трамвайных путей дорогой по улице Вермишева. Это позволит уложить в местах сопряжения рельсов с дорогой бетонные плиты, что невозможно сделать на кривых участках путей. Таким образом, водители смогут плавно проезжать через рельсы, — сообщил GOROD48 председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов.Для чего же понадобилось приглашать на рабочую встречу жителей района? Для того, чтобы получить из согласие на снос нескольких деревьев в сквере у домов №№ 73 и 75 по улице Московской.— Мы объяснили людям, что под вырубку попадает несколько деревьев, в том числе уже засохших. Однако сквер не пострадает, так как концессионер высадит в нем пятилетние саженцы. Новых деревьев будет даже больше, чем тех, что снесут. Пришедшие на встречу липчане с этим согласились, — сказал Евгений Чекрыжов.Кстати, перенос трамвайных путей чуть вглубь 9-го микрорайона позволит высвободить место под организацию нормальной остановки для автобусов. Остановка «9-й микрорайон» у жилого массива, пожалуй, единственная в Липецке, где нельзя установить остановочный павильон — пассажиры вынужденно ждут автобусы на узенькой полоске асфальта, зажатой между дорогой и трамвайной веткой.