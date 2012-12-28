Пенсионерка в час ночи обратилась в полицию: в течение вчерашнего дня она перевела мошенникам 495 000 рублей

Женщине позвонили с «портала Госуслуг».

Липчан продолжают обманывать телефонные мошенники. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сегодня в час ночи в полицию обратилась 71-летняя женщина, которая 15 мая с 11:30 отправляла деньги мошенникам. Женщине позвонили под видом сотрудников портала Госуслуг и убедили в необходимости перевести сбережения на «безопасный счёт».Ещё одна пенсионерка — 67-летняя женщина откликнулась на предложение неизвестного о заработке в интернете. Мошенникам женщина перевела почти 100 000 рублей.