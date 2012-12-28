В выходные пройдет VI Липецкий полумарафон: вокруг Центрального пляжа ограничивается движение
Пенсионерка в час ночи обратилась в полицию: в течение вчерашнего дня она перевела мошенникам 495 000 рублей
Происшествия
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сегодня, 10:49
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Пенсионерка в час ночи обратилась в полицию: в течение вчерашнего дня она перевела мошенникам 495 000 рублей
Женщине позвонили с «портала Госуслуг».
Ещё одна пенсионерка — 67-летняя женщина откликнулась на предложение неизвестного о заработке в интернете. Мошенникам женщина перевела почти 100 000 рублей.
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