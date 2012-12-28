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сегодня, 10:49
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Пенсионерка в час ночи обратилась в полицию: в течение вчерашнего дня она перевела мошенникам 495 000 рублей

Женщине позвонили с «портала Госуслуг».

Липчан продолжают обманывать телефонные мошенники. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сегодня в час ночи в полицию обратилась 71-летняя женщина, которая 15 мая с 11:30 отправляла деньги мошенникам. Женщине позвонили под видом сотрудников портала Госуслуг и убедили в необходимости перевести сбережения на «безопасный счёт».

Ещё одна пенсионерка — 67-летняя женщина откликнулась на предложение неизвестного о заработке в интернете. Мошенникам женщина перевела почти 100 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Боже
30 минут назад
Какая же у них пенсия? Наверное больше, чем люди зарплату получают!
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Нн
10 минут назад
Желаю вам выйти на пенсию и получать ее больше зарплаты. Только непонятная зависть, хотя чему завидовать?
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остап
49 минут назад
нельзя в преклонном возрасте зависать в интернете ночью.
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Зима
51 минуту назад
ЛЮДИ !!! Ну сколько можно говорить, что незнакомцам отвечать НЕ НАДО !!!!!!!!!!!
Ответить
1
22 минуты назад
Золотые слова......
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