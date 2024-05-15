Для 2000 жителей поселка Агроном строят новые очистные сооружения

Стоки будут очищать не химией, а ультрафиолетом.

Старое меняют на новое

На окраине лебедянского поселка Агроном кипят работы. Рядом со старым комплексом очистных сооружений, строят новый. Большие резервуары для сточных вод уже зарыты в землю, скоро здесь возведут павильон станции очистки.— В эти емкости будут поступать стоки из поселка Агроном, их обеззаразят, и уже не хлором, а ультрафиолетом. Объем — 300 кубометров в сутки. Отсюда вода будет выходить очищенной. В павильоне установят автоматическое оборудование, и человеку останется только присматриваться за его работой. Завершим строительство до конца этого года, — говорит начальник участка Абдулла Османов.Действующим очистным сооружениям Агронома 28 лет. Все это время они работали без капитального ремонта. Начались перебои, оборудование износилось, и сооружения признали аварийными. Местные власти начали решать проблему за счёт специального казначейского кредита.Реконструкция комплекса очистных сооружений началась в феврале этого года. Сейчас работы приближаются к экватору. Обновленные очистные станут гораздо мощнее, экологичнее, а качество очистки стоков вырастет в разы. Строители заменят оборудование аэротенков, вторичных отстойников и резервуаров чистой воды, установят механические решетки и воздуходувки.Уже по другой программе - «Модернизация коммунальной инфраструктуры» - в поселке Агроном прокладывают сети водоснабжения длиной 5 км по трем улицам - Красное, Васильевская и Ягодная, где проживает около пятисот человек.Еще 4,6 км сетей водоснабжения проложили в поселке в прошлом году по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря им важным ресурсом обеспечено 350 новых участков, часть из которых выделялась многодетным семьям.Липецкая область один из рекордсменов по строительству инфраструктуры по программе «Стимул» федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». Только за прошлый год построено 16 объектов инженерной инфраструктуры протяженностью более 90 км.Всего за пять лет в регионе построено и модернизировано 377 км сетей водоснабжения и водоотведения. В прошлом году в Липецкой области проложили почти 90 км сетей водоснабжения и 21,5 км – водоотведения. В сравнении с предыдущими годами – рекордный объём.