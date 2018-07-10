Общество
сегодня, 14:39
Нога Акинфеева и усы Черчесова не сказались на выборе липчан
За время ЧМ-2018 не родили ни Игоря, ни Стаса.
Как сообщила руководитель органов ЗАГСа Липецка Галина Белкина, за июнь этого года в городе не зарегистрировали ни одного новорожденного с именем Игорь или Станислав. Таким образом, можно сказать, что успехи сборной России на Чемпионате мира по футболу не сказались на выборе имен для липецких младенцев. Хотя, все помнят, что в городе подрастает маленький Месси.
Вместе с этим, в июне 2017 года в Липецке зарегистрировали двух Игорей, но ни одного младенца Станислава. Популярность у этих имен в семьях Липецка вообще низкая: за первое полугодие 2017 года в городе появились пять Игорей и четверо Стасов, а за аналогичный период этого года — трое и двое, соответственно.
Стоит напомнить, что сейчас получить свидетельство о рождении ребенка можно без лишних хлопот и траты времени. Для этого нужно подать обращение через сайт «Госуслуги». В назначенный срок документ будет готов к выдаче.
Фото: http://interessant.ru, https://ok.ru
Вместе с этим, в июне 2017 года в Липецке зарегистрировали двух Игорей, но ни одного младенца Станислава. Популярность у этих имен в семьях Липецка вообще низкая: за первое полугодие 2017 года в городе появились пять Игорей и четверо Стасов, а за аналогичный период этого года — трое и двое, соответственно.
Стоит напомнить, что сейчас получить свидетельство о рождении ребенка можно без лишних хлопот и траты времени. Для этого нужно подать обращение через сайт «Госуслуги». В назначенный срок документ будет готов к выдаче.
Фото: http://interessant.ru, https://ok.ru
Честь имею
Elgor
Сельпо
Вика
вике долбанутой
Вика