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Нога Акинфеева и усы Черчесова не сказались на выборе липчан

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#имя #Акинфеев #Черчесов
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Нога Акинфеева и усы Черчесова не сказались на выборе липчан

За время ЧМ-2018 не родили ни Игоря, ни Стаса.

Как сообщила руководитель органов ЗАГСа Липецка Галина Белкина, за июнь этого года в городе не зарегистрировали ни одного новорожденного с именем Игорь или Станислав. Таким образом, можно сказать, что успехи сборной России на Чемпионате мира по футболу не сказались на выборе имен для липецких младенцев. Хотя, все помнят, что в городе подрастает маленький Месси.

Вместе с этим, в июне 2017 года в Липецке зарегистрировали двух Игорей, но ни одного младенца Станислава. Популярность у этих имен в семьях Липецка вообще низкая: за первое полугодие 2017 года в городе появились пять Игорей и четверо Стасов, а за аналогичный период этого года — трое и двое, соответственно.

Стоит напомнить, что сейчас получить свидетельство о рождении ребенка можно без лишних хлопот и траты времени. Для этого нужно подать обращение через сайт «Госуслуги». В назначенный срок документ будет готов к выдаче.

Фото: http://interessant.ru, https://ok.ru
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#имя #Акинфеев #Черчесов
3

Комментарии (6)

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Честь имею

2 минуты назад
Что такого они зделали ? Победили 2 дворовые команды и повезло с Испанией . Подняли гавно на вилы.
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Elgor

18 минут назад
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал---- http://myway.2sms.ru
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Сельпо

48 минут назад
Ничего удивительного. В Пипецке даже фанзону болельщики сами сделали. Колхозное руководство к спорту равнодушно. Им главное бордюры удачно за бюджетные деньги продать, пока возможность есть и за опу не взяли.
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Вика

52 минуты назад
Ну а что алкаголь секс наркотики у вас,а я люблю мужа страсно.
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вике долбанутой

54 минуты назад
Вика, а ещё ты дурочка!
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Вика

55 минут назад
Я была классная но меня чуть не износиловали а сейчас вешу 67 и шандец на фоне страха
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