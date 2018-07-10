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Липчанка заплатила 180 тысяч рублей, чтобы ей не портили отдых

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#Приставы #УФССП #долги #выезд за границу
Липчанка заплатила 180 тысяч рублей, чтобы ей не портили отдых

До ограничения выезда за границу дама отказывалась даже обсуждать вопрос о своем долге.

Судебные приставы Советского района Липецка сумели добиться возвращения крупного долга – 182 тысячи рублей, которые жительница Липецка не возвращала другому физическому лицу.

Как сообщили в ведомстве, дама вообще не являлась к приставам и даже не обсуждала вопрос о возвращении долго. Пришлось пойти на принудительную меру – вынести постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.

- Должница сразу же явилась к судебному приставу-исполнителю, так как это мешало её планам провести отпуск за границей. Гражданка оплатила задолженность в полном объёме, - сообщили в УФССП по Липецкой области.

Приставы отметили, что ограничение выезда за границу в большинстве случаев является действенной мерой в отношении должников.

Фото cherehapa.ru

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#Приставы #УФССП #долги #выезд за границу

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