Происшествия

35 минут назад

«Лебедянского индейца» приговорили к году исправительных работ

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«Лебедянского индейца» приговорили к году исправительных работ

Срезавший вместе с кожей клок волос с головы бывшей жены Алексей Гостев будет 12 месяцев отдавать в доход государства 10% заработка.

Алексея Гостева, получившего прозвище «Лебедянский индеец», признали виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ («нарушение неприкосновенности жилища!) и п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ («умышленное причинение легкого вреда здоровью») и приговорили к году исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.

29-летний мужчина прославился тем, что 30 декабря прошлого года, выбив двери квартиры, где жила его бывшая жена с ребенком, жестоко избил женщину. После этого ножом изрезал ей голову, срезав вместе с волосами часть кожи, потом, похитив некоторые вещи, скрылся. После всего случившегося его жена Лариса Гостева была госпитализирована и Новый год встретила в больнице.

По данному факту сотрудники СУ СК по Липецкой области возбудили уголовное дело и объявили Алексея Гостева в розыск. «Индейца» задержали 10 января в Москве, где он скрывался от правоохранительных органов.

История молодой лебедянки облетела буквально всю страну. Женщину пригласили на Первый канал, в передачу «Пусть говорят». А вот что Лариса Гостева написала в соцсетях:

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«Я упала. Потом он меня потащил в комнату, где находился сын. Он проснулся и плакал. Я начала качать сына, и тогда Алексей вытащил нож из кармана и начал резать мне волосы, задел кожу, вырвав кусок, потекла кровь. Я просила его уйти. Он начал бить меня головой об стену. Стукнул пару раз, следы на стене от крови остались. Я начала вырываться, он потащил меня на балкон. Живу я на 4 этаже, он хотел выбросить меня. Я вырвалась и побежала на кухню, успев скинуть бабушке (видимо СМС, прим. GOROD48). Он выхватил телефон и разбил его о стену. Потом он разделся и попытался меня изнасиловать, при этом сильно бил меня по голове. Тогда постучалась моя бабушка, он испугался и начал одеваться. Я начала сильно кричать, мы с бабушкой выломали дверь, я выбежала в подъезд, и он убежал. Сейчас я нахожусь в больнице Данкова с сотрясением и множеством синяков».
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Комментарии (4)

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Роман

5 минут назад
Судье сколько денег отстегнул что так мало дали,это же покушение на убийство
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Александр

5 минут назад
А правда интересно можно ли 10% заработка отдать сразу и снять скальп с судьи?
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Калдырь

11 минут назад
Что в Лебедяни нет нормальных мужиков? Поймали бы в подъезде в сраку выставили черенок от лопаты и отпустили бы с богом
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Сергей 13

28 минут назад
Фига се,жёстко.Могли бы и 15 суток дать.Пойду,раз такое дело,тоже с судьи скальп сниму,по нонешним временам копейки за такое удовольствие...
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