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Движение под Липецком будет затруднено из-за ремонтных работ
Общество
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Общество
423
сегодня, 21:18
1

Движение под Липецком будет затруднено из-за ремонтных работ

Тредности ждут тех, кто поедет в сторону Тамбова.

Сложности возникнут сегодня с 22:00 и до 5 утра понедельника на 306 километре автодороги Р119. В этом месте расположен съезд на дамбу и в сторону Ссёлок.

В ФКУ Упрдор Москва-Харьков сообщили, что в это время будет производиться ремонт дорожного покрытия на съездах транспортной развязки.

- Движение будет осуществляться с помощью регулировщика. Максимальная скорость движения составит 40 км/ч, - предупредили дорожники.

Они добавили, что аналогичные трудности ждут автомобилистов в такое же время и следующей ночью с 1 на 2 апреля.

Фото управления дорог и транспорта Липецкой области

Ремонт дорог
помежи движению
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Комментарии (1)

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Житель сселок
17 минут назад
Помним, помним, прошлый ремонт моста. Ждём продолжения банкета.
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