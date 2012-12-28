Движение под Липецком будет затруднено из-за ремонтных работ

Тредности ждут тех, кто поедет в сторону Тамбова.

Сложности возникнут сегодня с 22:00 и до 5 утра понедельника на 306 километре автодороги Р119. В этом месте расположен съезд на дамбу и в сторону Ссёлок.

В ФКУ Упрдор Москва-Харьков сообщили, что в это время будет производиться ремонт дорожного покрытия на съездах транспортной развязки.

- Движение будет осуществляться с помощью регулировщика. Максимальная скорость движения составит 40 км/ч, - предупредили дорожники.

Они добавили, что аналогичные трудности ждут автомобилистов в такое же время и следующей ночью с 1 на 2 апреля.



Фото управления дорог и транспорта Липецкой области

