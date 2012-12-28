Возбуждено уголовное дело против водителя, задавившего мужчину, который менял колесо на обочине
Местный пейзаж теперь дополнит горелое здание – пожарные в Липецке тушили заброшенную двухэтажку
Местный пейзаж теперь дополнит горелое здание – пожарные в Липецке тушили заброшенную двухэтажку
Возбуждено уголовное дело против водителя, задавившего мужчину, который менял колесо на обочине
Общество
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сегодня, 21:18
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Движение под Липецком будет затруднено из-за ремонтных работ
Тредности ждут тех, кто поедет в сторону Тамбова.
Сложности возникнут сегодня с 22:00 и до 5 утра понедельника на 306 километре автодороги Р119. В этом месте расположен съезд на дамбу и в сторону Ссёлок.
В ФКУ Упрдор Москва-Харьков сообщили, что в это время будет производиться ремонт дорожного покрытия на съездах транспортной развязки.
- Движение будет осуществляться с помощью регулировщика. Максимальная скорость движения составит 40 км/ч, - предупредили дорожники.
Они добавили, что аналогичные трудности ждут автомобилистов в такое же время и следующей ночью с 1 на 2 апреля.
Фото управления дорог и транспорта Липецкой области
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