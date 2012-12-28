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сегодня, 13:52

По вопросам школьного питания открыта «горячая линия»

С 1 по 12 апреля специалисты управления Роспотребнадзора по Липецкой области ответят на вопросы, касающиеся организации питания в школах.

Сегодня в школах началась последняя учебная четверть, а в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области открыта «горячая линия», посвященная вопросам организации горячего питания обучающихся.

С 1 по 12 апреля специалисты управления Роспотребнадзора по Липецкой области ответят на вопросы, касающиеся организации питания в школах, роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания учащихся, родительского контроля за питанием детей в школах. Также будут давать разъяснения по соблюдению принципов здорового питания.

Звонить можно в управление Роспотребнадзора по Липецкой области по телефону: 8(4742) 30-88-30, в Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8-800-555-49-43, в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области: 8(4742) 30-86-90, 30-86-51 (699), 8(4742) 30-86-51 (718).

Также звонки принимают территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах: 8(47467) 2-07-78, 8(47467) 6-05-00, 8(47467) 2-66-65, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах: 8(47471) 2-14-21, 8(47471) 2-11-41, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах: 8(47465) 6-23-90, 8(47465) 6-24-62, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах: 8(47461) 2-10-77, 8(47461) 2-44-12, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах: 8(47466) 5-24-57, 8(47466) 5-24-55.
школьное питание
школа
детский сад
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