Ветеран Великой Отечественной войны отпраздновал вековой юбилей

За боевые заслуги Владимир Ясаков награжден Орденом Отечественной войны 1 степени, а также Орденом Красной Звезды.

Сегодня День рождения отмечает грязинский долгожитель — ветеран Великой Отечественной войны Владимир Ясаков.«Замечательный, добрый, очень открытый и позитивный человек принимает сегодня поздравления с днем рождения! Перешагнув вековой юбилей, Владимир Николаевич Ясаков отмечает свой праздник в кругу большой и дружной семьи. Дети, внуки и правнуки традиционно собираются сегодня в гости. Поздравления и подарки грязинскому долгожителю предал и глава администрации Грязинского района Владимир Рощупкин», — сообщила администрация Грязинского района.В 1943 году житель Грязей Владимир Ясаков за боевые заслуги был представлен к ордену Красной Звезды, но документы потерялись. Незадолго до 75-летия Победы награда нашла героя: в администрации Грязинского района в торжественной обстановке вручили орден ветерану, боевой путь которого начался в 1942 году, когда он после окончания средней школы был призван на военную службу.После недолгих курсов в Пензенском артиллерийском училище Владимир Ясаков воевал на Западном фронте, был дважды ранен. После второго ранения Владимир Ясаков был комиссован. За боевые заслуги он награжден Орденом Отечественной войны 1 степени, а также Орденом Красной Звезды.