В Липецкой области подорожали колбаса, печенье, торты, креcла и диваны-кровати

Инфляция в Липецкой области в феврале выросла до 7,5% после 6,9% в январе.

Годовая инфляция в Липецкой области в феврале выросла до 7,5% после 6,9% в январе. Это произошло из-за увеличения издержек производителей, сохранения потребительской активности и снижения предложения на некоторые непродовольственные товары. Годовая инфляция в России в феврале 2024 года увеличилась до 7,69% (в январе – 7,44%).По данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, продовольственная инфляция в феврале составила 8,5%.Мясопереработчики перенесли в цены возросшие затраты на закупку сырья. В итоге увеличилась стоимость колбасы.Кроме того, из-за повышения стоимости сахара и муки возросли расходы кондитерских фабрик. В результате увеличились цены на печенье и торты.Непродовольственная инфляция повысилась до 7,4%. В регионе сохранялся высокий спрос на мебель. Производители перенесли возросшие издержки в стоимость изделий. В итоге выросли цены на кресла и диваны-кровати.Рост цен на услуги в Липецкой области в феврале этого года почти не изменился и составил 6,2%.В марте Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. При высокой ставке вклады становятся выгоднее, и люди предпочитают больше сберегать и меньше тратить. В результате спрос на товары и услуги снижается и рост цен замедляется.С учетом проводимой политики, по прогнозам Банка России, годовая инфляция в 2024 году снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.