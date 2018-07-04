Происшествия

43 минуты назад

На каждой квартире для сироты чиновники наваривали до полумиллиона рублей

8 1038
#сироты
3
На каждой квартире для сироты чиновники наваривали до полумиллиона рублей

Прокурор области Константин Кожевников сообщил о предъявленных директору ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» обвинениях.

Месяц назад GOROD48 сообщил, что «В Липецке задержали директора ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» Александра Сотникова - его ведомство занималось приобретением жилья для детей-сирот. Прокомментировать ситуацию в областном управлении ЖКХ, являющейся курирующей структурой для ОБУ «Экжилфонд», отказались. Также отказались комментировать произошедшее в правоохранительных структурах региона.

И вот сегодня прокурор области Константин Кожевников сообщил GOROD48, что Александр Сотников проходит подозреваемым по уголовному делу о хищении средств, выделяемых из областного и федерального бюджетов на строительство и приобретение жилья для детей-сирот.

- Бывшему директору ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ - мошенничество, и по статье 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями. Подробности - на пресс-конференции в следующий вторник, 10 июля, - сказал прокурор региона.

По данным GOROD48, после задержания областного чиновника сотрудниками ФСБ его арестовал суд. Изначально директору областного бюджетного учреждения вменили финансовые махинации с пятью квартирами, но следствие считает, что хищения выделенных для сирот средств носили систематический характер. На каждой такой квартире чиновник и его подельники будто бы наваривали до полумиллиона рублей.

Областное бюджетное учреждение «Эксплуатация жилищного фонда» было создано по распоряжению главы региона Олега Королева осенью в 2016 года, а де-юре заработала с 1 января 2017 года. Задача организации - обеспечение детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем. Правда, первое, что сделали чиновники, - купили, о чем сообщал GOROD48, «Тойоту-Камри» за 1,5 млн рублей.

В Липецкой области необходимо обеспечить жильем 2350 детей-сирот. По факту приобретенное жилье часто вызывает нарекания новоселов.
8 1038
#сироты
3

Комментарии (8)

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Не льзя

7 минут назад
так ребята За курицу посадят а этих пожурят Продажная власть
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48

8 минут назад
все они из одной банды
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Землячка

11 минут назад
Надеюсь, что хоть в этом деле привлекут настоящих преступников. А.Сотников - это очень мелкая сошка попавшая в переплет. Не будь глупым - сдавай весь "мозговой центр" придумавший и втянувший в эту комбинацию. Они тебя забыли и ты их не жалей!!!
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ДНР

13 минут назад
Едросы одни ворюги и жулики.
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Сидор

18 минут назад
Тайоту Камри купили... а могли бы Ладу Гранту взять ….
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Хубернатор йа Ляпицкой обаласти

30 минут назад
Я энту кантору пародил, я и виноватый, что воры там деньги воровали. Йа и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким, но Джип меня звал, и я разрешал....
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неравнодушный

34 минуты назад
Сразу было понятно, что если создали систему, при которой от чиновника зависело РАЗРЕШИТЬ ИЛИ ЗАПРЕТИТЬ, ДАТЬ или НЕДАТЬ, то этим и создали коррупционную кормушку. А сколько сейчас отката получают в комиссии по назначению инвалидности.... Если этот закон примут, то количество липовых инвалидов резко увеличится, ведь инвалидность дает право на ранний выход на пенсию...
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Мария

35 минут назад
Господи.сколько задержаний. а потом не находят состава преступлений и отпускают.
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