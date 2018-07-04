Происшествия
43 минуты назад
На каждой квартире для сироты чиновники наваривали до полумиллиона рублей
Прокурор области Константин Кожевников сообщил о предъявленных директору ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» обвинениях.
Месяц назад GOROD48 сообщил, что «В Липецке задержали директора ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» Александра Сотникова - его ведомство занималось приобретением жилья для детей-сирот. Прокомментировать ситуацию в областном управлении ЖКХ, являющейся курирующей структурой для ОБУ «Экжилфонд», отказались. Также отказались комментировать произошедшее в правоохранительных структурах региона.
И вот сегодня прокурор области Константин Кожевников сообщил GOROD48, что Александр Сотников проходит подозреваемым по уголовному делу о хищении средств, выделяемых из областного и федерального бюджетов на строительство и приобретение жилья для детей-сирот.
- Бывшему директору ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ - мошенничество, и по статье 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями. Подробности - на пресс-конференции в следующий вторник, 10 июля, - сказал прокурор региона.
По данным GOROD48, после задержания областного чиновника сотрудниками ФСБ его арестовал суд. Изначально директору областного бюджетного учреждения вменили финансовые махинации с пятью квартирами, но следствие считает, что хищения выделенных для сирот средств носили систематический характер. На каждой такой квартире чиновник и его подельники будто бы наваривали до полумиллиона рублей.
Областное бюджетное учреждение «Эксплуатация жилищного фонда» было создано по распоряжению главы региона Олега Королева осенью в 2016 года, а де-юре заработала с 1 января 2017 года. Задача организации - обеспечение детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем. Правда, первое, что сделали чиновники, - купили, о чем сообщал GOROD48, «Тойоту-Камри» за 1,5 млн рублей.
В Липецкой области необходимо обеспечить жильем 2350 детей-сирот. По факту приобретенное жилье часто вызывает нарекания новоселов.
И вот сегодня прокурор области Константин Кожевников сообщил GOROD48, что Александр Сотников проходит подозреваемым по уголовному делу о хищении средств, выделяемых из областного и федерального бюджетов на строительство и приобретение жилья для детей-сирот.
- Бывшему директору ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ - мошенничество, и по статье 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями. Подробности - на пресс-конференции в следующий вторник, 10 июля, - сказал прокурор региона.
По данным GOROD48, после задержания областного чиновника сотрудниками ФСБ его арестовал суд. Изначально директору областного бюджетного учреждения вменили финансовые махинации с пятью квартирами, но следствие считает, что хищения выделенных для сирот средств носили систематический характер. На каждой такой квартире чиновник и его подельники будто бы наваривали до полумиллиона рублей.
Областное бюджетное учреждение «Эксплуатация жилищного фонда» было создано по распоряжению главы региона Олега Королева осенью в 2016 года, а де-юре заработала с 1 января 2017 года. Задача организации - обеспечение детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем. Правда, первое, что сделали чиновники, - купили, о чем сообщал GOROD48, «Тойоту-Камри» за 1,5 млн рублей.
В Липецкой области необходимо обеспечить жильем 2350 детей-сирот. По факту приобретенное жилье часто вызывает нарекания новоселов.
Не льзя
48
Землячка
ДНР
Сидор
Хубернатор йа Ляпицкой обаласти
неравнодушный
Мария