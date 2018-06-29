Липецкая область в десятке лучших по надоям молока

Среднесуточные надои молока в Липецкой области составили 20,7 кг, в среднем по стране от одной коровы в сутки получали 16,95 кг.

47,6 тыс. тонн составил на конец июня суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями страны по оперативным данным Минсельхоза РФ. Год назад объем был на 2,9% меньше — 46,2 тыс. тонн.

Средний надой молока от одной коровы за сутки в сельхозорганизациях составил 16,95 кг, что на 0,73 кг больше прошлогоднего. Лидерами среди регионов по среднесуточному надою молока стали сельхозорганизации Ленинградской (23,5 кг), Калининградской (21,6 кг), Калужской (21,5 кг), Белгородской (21,2 кг), Воронежской (21,1 кг), Вологодской (21,0 кг), Кировской (20,9 кг), Липецкой (20,7 кг) областей и Республики Крым (22,7 кг).

Максимальные объемы молока за сутки получали в Республике Татарстан (3,6 тыс. тонн), Краснодарском крае (2,6 тыс. тонн), Воронежской (1,9 тыс. тонн), Новосибирской (1,8 тыс. тонн) и Кировской (1,8 тыс. тонн) областях, Алтайском крае (1,8 тыс. тонн), а также Удмуртской Республике (1,8 тыс. тонн).

В Липецкой области за пять месяцев произведено 107,6 тыс. тонн молока, из которых 84,7 тыс. тонн пришлись на сельхозорганизации. Общие надои молока от одной коровы в январе-мае составили 3130 кг.