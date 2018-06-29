сегодня, 09:47
95 рублей 95 копеек в месяц с жителя Липецка за мусор
В администрации области установили тариф на новую коммунальную услугу - вывоз, переработку и утилизацию твердых коммунальных отходов.
В областном управлении энергетики и тарифов GOROD48 сообщили, что для жителей Липецка установлен норматив по «производству» бутового мусора в размере 564 рубля 44 копейки (с НДС) за кубометр. А в областном управлении ЖКХ сказали, что для жителей многоквартирных домов установлен норматив в 2,04 кубометра ТКО в год, а для жителей частного сектора- 3,28 кубометра мусора (нормы накопления мусора по области увеличены областным управлением ЖКХ, в среднем, на 40-45%, что чиновники объясняют увеличившимися объемами потребления). Соответственно, умножаем эти цифры на 564,44 и делим на 12. В итоге каждый житель МКД будет платить за мусор по 95 рублей 95 копеек в месяц (ранее GOROD48 предполагал, что в «мусорной» квитанции будет фигурировать сумма в 80 рублей), а житель частного дома - по 154 рубля 28 копеек.
Новая коммунальная услуга будет начисляться на количество зарегистрированных в квартире или доме жильцов, а не на квадратные метры жилплощади, как это обстоит сегодня.
В Липецке оператором по вывозу, переработке и утилизации мусора будет хорошо известное горожанам АО «ЭкоПром-Липецк», которое с 2004 года решает санитарные и экологические проблемы города, связанные с обращением мусора (ранее он назывался твердыми бытовыми отходами, теперь - твердыми коммунальными отходами). Как будет работать региональный оператор по обращению с отходами? На этот и другие вопросы GOROD48 ответил генеральный директор компании Гамлет Аракелян.
- Гамлет Артюшаевич, хватит ли компании техники и рук, чтобы вывозить из Липецка все коммунальные отходы?
- Мы располагаем серьезной технической базой, чтобы собирать, перевозить и сортировать свыше 500 тонн отходов жизнедеятельности города ежедневно. Естественно, мы понимаем, что с 1 июля их объемы увеличатся. Но мы не видим в том никаких сложностей, ведь еще в прошлом году мы начали активно закупать новую технику. Также мы уже приобрели 500 новых пластиковых евроконтейнеров. И работу эту будем продолжать и дальше. Кстати, в тариф регионального оператора не включены затраты на покупку новых контейнеров.
- Будете ли вы убирать строительный и крупногабаритный мусор, который скапливается на контейнерных площадках? Не утонет ли город в таком мусоре?
- Крупногабаритный мусор также относится к ТКО, поэтому вывозить его также будем мы. А вот строительный мусор, ветки, так называемый смёт и листва под эту категорию не попадают. Следовательно, бремя уборки таких отходов ляжет на управляющие компании. К сожалению, не все УК имеют для этого технические возможности, поэтому мы планируем заключить с ними договоры и взять эту миссию на себя. Чтобы ответственность за отходы была сосредоточена в одних руках, и жители видели реальный результат работы регионального оператора.
- Еще одна тема, которую невозможно обойти - стихийные свалки...
- В законе четко прописано, что региональный оператор отвечает только за те свалки, которые образуются после начала его работы, в нашем случает, после 1 июля. Мы будем их ликвидировать, затем находить собственника земли и выставлять ему счета за проделанную работу. Таким образом, собственник земельного участка будет заинтересован следить за своим участков и отыскивать правонарушителей, которые его захламляют. В перспективе мы рассчитываем, что проблема со свалками будет большей частью решена.
«Мусорные» платежки липчане получат уже в июле, а не в августе, как анонсировалось ранее.
Дуня с трудоднями
Дуня с трудоднями
Вопросик
он завинчивает гайки
Григорьев
прозревший
липчанка
зарплату так бы повышали
Гражданин
Варя