По факту гибели младенца в Ельце возбуждено уголовное дело

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области для установления всех обстоятельств, при которых наступила смерть младенца в детской поликлинике Ельца, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, 25 июня 2018 года родители малолетнего ребенка, рожденного в январе 2018 года, обратились к участковому педиатру с жалобами на недомогание сына – излишнюю потливость, отсутствие аппетита, которые наблюдались у ребенка на протяжении почти двух недель. После осмотра врач без оказания какой-либо медицинской помощи выдала направление на сдачу анализов. Утром следующего дня в процедурном кабинете при попытке сделать забор крови, малыш потерял сознание. Реанимационные мероприятия оказались безуспешными, и медики констатировали смерть младенца.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Из медучреждения изъята медицинская карта ребенка. С целью выяснения точной причины его смерти, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается. Его ход на особом контроле руководителя СУ СК России по Липецкой области.