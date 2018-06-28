Происшествия

вчера, 22:54

По факту гибели младенца в Ельце возбуждено уголовное дело

5 1285
#смерть ребенка #младенца
2
По факту гибели младенца в Ельце возбуждено уголовное дело

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области для установления всех обстоятельств, при которых наступила смерть младенца в детской поликлинике Ельца, возбуждено уголовное дело по  ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, 25 июня 2018 года родители малолетнего ребенка, рожденного в январе 2018 года, обратились к участковому педиатру с жалобами на недомогание сына – излишнюю потливость, отсутствие аппетита, которые наблюдались у ребенка на протяжении почти двух недель. После осмотра врач без оказания какой-либо медицинской помощи выдала направление на сдачу анализов. Утром следующего дня в процедурном кабинете при попытке сделать забор крови, малыш потерял сознание. Реанимационные мероприятия оказались безуспешными, и медики констатировали смерть младенца.   

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Из медучреждения изъята медицинская карта ребенка. С целью выяснения точной причины его смерти, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается. Его ход на особом контроле руководителя СУ СК России по Липецкой области.

5 1285
#смерть ребенка #младенца
2

Комментарии (5)

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777

сегодня, 05:05
Странная история... Если ребёнок был настолько тяжелым, почему родители дома сидели? Почему врач накануне не заметила тяжести состояния? Непонятно всё как - то!
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У них есть деоа по важнее

сегодня, 01:06
Житель Липецкой области, 3 это не денежное дело
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Житель Липецкой области

вчера, 23:54
Администрации сайта: почему Следственный комитет не разбирается в том , что в детском санатории Мечта машина сбила ребёнка и он с тяжелой травмой головного мозга лежит в областной детской больнице. Наверное все замяли из-за того что главный врач санатория подружка вице-губернатора?!
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Злой.

вчера, 23:19
А расследовать нужно в первую очередь увладелицы здоровье нации, так как работая в минздраве сделала всё, чтобы люди были вынуждены посещать её платные клиники. Потому, что медицины в бесплатной неосталось.
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930

вчера, 23:17
Царствия небесного ангелочку.
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