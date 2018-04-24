Чистая прибыль «Рынков города Ельца» уменьшилась за год почти в 1,5 раза

4 млн. 907 тыс. рублей составила в 2017 году чистая прибыль елецкой компании ОАО «Рынки города Ельца». По сравнению с 2016 годом она уменьшилась в 1,46 раза — с 7 млн. 189 тыс. рублей.

Снизились и другие показатели деятельности общества. Выручка составила 24 млн. 695 тыс. рублей, что на 2 млн. 458 тыс. меньше, чем годом ранее, валовая прибыль сократилась с 8 млн. 228 тыс. до 6 млн. 180 тыс., сообщается в официальных документах компании.

ОАО «Рынки города Ельца» действует в сфере управления эксплуатацией нежилого фонда — рынками г. Ельца. Это основное направление деятельности общества. Несмотря на снижение в 2017 году показателей, в своей отрасли общество занимает устойчивое положение.