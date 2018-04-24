Бизнес

27 минут назад

Чистая прибыль «Рынков города Ельца» уменьшилась за год почти в 1,5 раза

124
#прибыль
Чистая прибыль «Рынков города Ельца» уменьшилась за год почти в 1,5 раза

4 млн. 907 тыс. рублей составила в 2017 году чистая прибыль елецкой компании ОАО «Рынки города Ельца». По сравнению с 2016 годом она уменьшилась в 1,46 раза — с 7 млн. 189 тыс. рублей. 

Снизились и другие показатели деятельности общества. Выручка составила 24 млн. 695 тыс. рублей, что на 2 млн. 458 тыс. меньше, чем годом ранее, валовая прибыль сократилась с 8 млн. 228 тыс. до 6 млн. 180 тыс., сообщается в официальных документах компании. 

ОАО «Рынки города Ельца» действует в сфере управления эксплуатацией нежилого фонда — рынками г. Ельца. Это основное направление деятельности общества. Несмотря на снижение в 2017 году показателей, в своей отрасли общество занимает устойчивое положение.

124
#прибыль

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

26 апреля в Concert Hall SODA состоится Бизнес-форум Липецк 2018
26 апреля в Concert Hall SODA состоится Бизнес-форум Липецк 2018

20.04.2018 08:00

Бизнес
#прибыль
2
В 2017 году «СТРОЙМАШ» нарастил производство готовой продукции на 30%

13.04.2018 12:54

Бизнес
Липчане могут передавать показания и оплачивать счета за свет без комиссии всего за минуту
#тарифы #ЛЭСК #комуналка
Липчане могут передавать показания и оплачивать счета за свет без комиссии всего за минуту

12.04.2018 12:44

Бизнес
ЛЭСК не выставит необоснованные счета за электричество, которые требует выставить МРСК-Липецкэнерго
#тарифы #электроэнергия
12
ЛЭСК не выставит необоснованные счета за электричество, которые требует выставить МРСК-Липецкэнерго

11.04.2018 11:00

Бизнес
Липецкие энергетики обсудили с предпринимателями вопросы подключения к электросетям
Липецкие энергетики обсудили с предпринимателями вопросы подключения к электросетям

06.04.2018 08:00

Бизнес
Проблемы обманутых дольщиков в Липецке обсуждают каждые два дня
#строительство #недвижимость
Проблемы обманутых дольщиков в Липецке обсуждают каждые два дня

04.04.2018 08:00

Бизнес