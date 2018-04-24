«Русская закваска» вошла в десятку лучших майских фестивалей

Фестиваль пройдет в Ельце в конце мая

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших майских гастропраздников и кулинарных фестивалей в России.

Рейтинг сделан по данным анализа популярности и уникальности майских кулинарных событий 2018 года.

Топ-10 майских гастрономических событий 2018 года в России, популярных для гастротуризма, составляют «Праздник корюшки» в Санкт-Петербурге, фестиваль «Русская закваска» в Липецкой области, фестиваль «Фомина яишня» в Белгородской области, фестиваль «Суворовская каша» в Пензенской область, фестиваль «ЯйцеФест» в Московской области, Праздник хлеба и молока в Калининграде, праздник «День калмыцкого чая» в Элисте, «Фестиваль ухи» в Воронежской области, фестиваль «Верещагин СырFest» в Тверской области и фестиваль «Кухни Рязанского края» в Рязани.

Гастрономический фестиваль «Русская закваска» пройдет 19 и 20 мая 2018 года в Ельце Липецкой области. Гостей «Русской закваски» ждут свыше 200 блюд, включая пироги, блины, расстегаи, «Сычуг по-елецки» (желудок коровы, фаршированный гречневой кашей с грибами и мясом) и «Карман по-гусарски», приготовленный из картофеля с мясом и шампиньонами, и более 20 видов елецкого белого кваса с чабрецом, с хреном, с изюмом, а также пива и напитков на основе закваски. В рамках фестиваля — концерт с елецкой рояльной гармонью, елецкие кружева и валенки с вышивкой и рисунками. В 2018 году «Русскую закваску» посетит 18 тысяч человек.

