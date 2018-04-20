Общество

сегодня, 10:51

17 лет на двоих получили наркоторговцы в Липецке

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#наркотики
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17 лет на двоих получили наркоторговцы в Липецке

30-летняя липчанка и ее 21-летний знакомый сбывали синтетический героин.

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Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор по делу о покушении на сбыт и пособничестве в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по делу проходили 30-летняя женщина и ее 21-летний знакомый. Липчанка организовала канал поставки в Липецкую область синтетического героина карфентанил. Ее 21-летний знакомый, занимался реализацией наркотика. Все обязательства по организации поставок, приобретению и хранению наркотических средств женщина взяла на себя, при этом, не отказываясь от эпизодического участия в розничной торговле «товаром».

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области и УФСБ России по Липецкой области, молодой человек был задержан. В ходе личного досмотра у него изъяли 300 граммов карфентанила.

Суд приговорил женщину к 10 годам лишения свободы, а мужчину - к семи.



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#наркотики
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Комментарии (2)

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были б при погонах,

45 минут назад
Дали б меньше
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123

46 минут назад
за продажу наркотиков 17 лет за убийство 2 года писец
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