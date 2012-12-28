Тербунские Бонни и Клайд обчистили сарай и могут сесть на пять лет
Добычей стали электродвигатель и различные электроинструменты — всего на 28 000 рублей.
Дерзкая кража из сарая в селе Урицкое была совершена в ночь с 24 на 25 декабря прошлого года. Парочка с помощью отвертки и плоскогубцев вскрыла замок сарая, и похитила электродвигатель и различные электроинструменты. Ущерб составил 28 000 рублей. Но преступников вычислили.
— Инструменты и мобильный телефон, при помощи которых совершалось преступление, сейчас изъяты. А девушке и её сожителю грозит до пяти лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
А Становлянский районный суд недавно вынес приговор 43-летнему мужчине, 25 ноября прошлого года укравшему электроинструменты из сарая в селе Нижнедрезгалово Краснинского округа. Ущерб составил 19 913 рублей. Его пришлось возместить, а по приговору суда за кражу ещё и заплатить штраф в 15 000 рублей.
