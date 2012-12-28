В Липецкой области министры и вице-губернатор сдали ЕГЭ по русскому языку

Почти все они родители выпускников и пришли на экзамен, чтобы проникнуться его атмосферой.

Липецкая область присоединилась к Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В школе №30 на экзамен по русскому языку зарегистрировались 19 взрослых — родители школьников, выпускники прошлых лет, чиновники, общественные деятели и журналисты. Кто-то пришёл, чтобы проникнуться атмосферой, кто-то — чтобы психологически подготовиться к экзаменам своих детей, а кто-то — из спортивного интереса, проверить остаточные знания.

На акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» всё как на настоящем экзамене — списки с распределением по аудиториям при входе в пункт проведения экзамена, проверка металлодетектором, инструктаж и печать контрольно-измерительных материалов в кабинете непосредственно перед экзаменом, заполнение бланков. Только выпускники в этот раз были необычные — вице-губернатор Роман Петрухин, министр энергетики и тарифов Липецкой области Михаил Боев, министр образования Липецкой области Дмитрий Демихов, председатель департамента культуры администрации Липецка Ксения Белышева, председатель департамента образования Евгений Таракановский.

Но были и обычные липчане. Документовед Анна Федоркова пришла из интереса — в школе и институте у нее были только пятёрки и четвёрки по русскому языку, и липчанке интересно — справится ли она с ЕГЭ. Да и сама по себе процедура новая и необычная: дети Анны достаточно взрослые и ЕГЭ в школе не застали.

А вот дочь Юлии Телегиной Елизавета — одиннадцатиклассница. Девочка собирается стать врачом: документы будут подавать сразу в несколько медицинских вузов, в том числе и в липецкий РУМ.

Побывать в роли ученика для матери — это как сеанс психотерапии: когда начнутся выпускные экзамены, будет не так страшно за ребёнка. Ведь давно известно: зачастую родители волнуются гораздо больше выпускников и сами их накручивают и пугают, говоря, что ЕГЭ — это сложно, что это лотерейный билет. Но на самом деле всё не так. ЕГЭ — не про везение и стресс, а про знания и систему, про планомерную подготовку на протяжении нескольких лет. Как гласит русская пословица: «Не так страшен чёрт, как его малюют».

Чтобы лишнего волнения не было, и придумали ЕГЭ для родителей. А ещё это очень укрепляет связь между детьми и взрослыми: Юлия Телегина призналась, что накануне вместе с дочерью готовилась, вспоминала правила и заодно — свои школьные годы чудесные.

— Я вообще люблю проверять себя и иногда даже беру задания из интернета, решаю, пробую свои силы на экзаменах, ведь учиться никогда не поздно! Но сегодня какая-то доля волнения всё равно есть, — рассказала Юлия Телегина.

Наталья Несмеянова тоже мать выпускника.

— Русский язык — обязательный предмет на ЕГЭ. Очень интересно попробовать себя в роли ученика 11-го класса. Вчера листала учебник сына — немного подготовилась. Но он мне сразу сказал: «Успокойся, мам! Всё будет хорошо!». Тем более что сами ребята уже написали два пробника по русскому языку, в конце апреля ещё один будет. И ЕГЭ не так страшен, как часто о нём говорят! — отметила Наталья Несмеянова.

Дочери Ильи Севодина оканчивают девятый и одиннадцатый классы. Илья говорит: «ОГЭ уже проходили и знаем , а вот ЕГЭ пока в новинку». Поэтому он и пришёл на экзамен для родителей.

— Пришёл скорее из интереса, посмотреть на процедуру: необходимости объяснять детям, как это всё проходит, нет — школа их хорошо готовит! Сам я окончил советскую школу и ЕГЭ не сдавал, но по русскому у меня была четвёрка, и задания сегодня показались несложными — всё сделать можно, — сказал Илья Севодин.

Министр энергетики и тарифов Липецкой области Михаил Боев — тоже отец одиннадцатиклассника, его сын будет сдавать профильную математику, информатику и русский язык.

— Интересно самому ощутить атмосферу, которая царит на экзамене, и проверить свои силы и остаточные знания. Поэтому как-то специально к этому экзамену я не готовился, — сказал Михаил Боев.

Оканчивает в этом году школу и дочь вице-губернатора Романа Петрухина.

— Поэтому и мне захотелось немного почувствовать атмосферу экзамена, ощутить то, что испытывают выпускники, и вспомнить, как это было у меня много-много лет назад. Готовился слабо — дочь меня потестировала до этого, немного волнуюсь, — признался Роман Петрухин.

Родители выпускников сдавали сокращённый получасовой экзамен из двух частей. Первая содержала 9 заданий по отдельным темам. Вторая — сочинение по прочитанному тексту.

Как рассказал министр образования Липецкой области Дмитрий Демихов, Всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, проходит уже в десятый раз. В Липецкой области в ней участвуют более 800 родителей школьников.

— Смысл акции — чтобы родители оказались на месте своих детей-одиннадцатиклассников, увидели, как проходит ЕГЭ. У родителей всегда большое количество опасений и страхов. Наша задача — их развеять, чтобы родители не волновались, не беспокоились за своих детей. В школе они в надёжных руках! Кроме того, после ЕГЭ родители могут ещё раз сконцентрировать внимание своих детей на каких-то важных моментах — например, на заполнении бланков, при котором нужно быть очень внимательным, — отметил Дмитрий Демихов.

Кстати, сам Дмитрий Демихов тоже сдал ЕГЭ, хотя готовиться ему ещё рано — дочь во втором классе. Да и министр образования у нас — достаточно молодой и 16 лет назад сдавал ЕГЭ по русскому языку. Справился хорошо, что позволило ему поступить на бюджетное отделение исторического факультета. Но вот сегодня вопросы на экзамене показались уже несколько сложнее — пришлось вспоминать правила и даже захотелось вернуться к учебнику по русскому и что-то повторить. Потому что сомнения при выполнении заданий всё же были.

— Но ЕГЭ — процедура не страшная и посильная, если заниматься 11 лет, а русский язык изучают с первого класса, — уверен Дмитрий Демихов.

— Каждому, кто учился в школе , по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной программы, — практически то же самое каждый раз звучит уже в аудитории на инструктаже перед началом ЕГЭ.

Ещё одна участница экзамена — социолог отдела по профориентационной работе ЛГТУ Анастасия Рачковская в своё время — в 2011 году сдала ЕГЭ по русскому языку на 92 балла — это очень хороший результат. Спустя 15 лет экзамен показался ей чуть сложнее — но тут дело в практике, пришлось поднимать в памяти старый пласт знаний. Интуицией и везением на ЕГЭ не обойтись!

— Я считаю, что ЕГЭ для родителей — очень полезная акция. Она позволяет лучше понимать детей и привлекать внимание к чистоте русского языка. Это важно! — сказала Анастасия.

А Марина Харланова обратила внимание на доброжелательную атмосферу в пункте проведения экзамена: даже осмотр при помощи металлодетектора оказался весьма корректной процедурой.

— Встретили с табличкой с номером аудитории, довели до места, посадили, всё коротко и понятно объяснили на инструктаже — вообще волноваться не о чем! Никакой толпы и очереди. Психологическая обстановка на ЕГЭ очень хорошая! Лично у меня никакого волнения вообще не было, и у детей его тоже быть не должно, — отметила мать одиннадцатиклассницы Марина Харланова.

В этом году ЕГЭ будут сдавать около 4,5 тысячи выпускников Липецкой области. Самыми популярными предметами на экзамене, кроме русского языка и профильной математики, остаются обществознание (его выбрал 1971 человек), биология (937 человек), физика (982 человека) и информатика (850 человек).

ЕГЭ пройдёт в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный этап уже завершился 20 апреля, основной этап пройдёт с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября.
Комментарии (4)

Гость
13 минут назад
Где эти министры работали ранее? Кто вообще о них что- то знает?
Липчанин
20 минут назад
Бездельники в школе за партами не один путем не работает а заниматься показухой
Как хорошо
26 минут назад
поразвлечься в рабочее время и попиариться заодно за казённый счёт! Много времени свободного... И по делам это видно.
Макс
49 минут назад
Им заняться больше нечем?
