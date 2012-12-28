За сутки двоих обманули при покупке товаров в интернете

Один покупатель лишился 30 000, второй — 123 000 рублей.

21 апреля в Липецкой области в полицию обратились две жертвы мошенников, которых обманули при покупке товаров в интернете.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 22-летний житель Ельцахотел купить колёса с дисками на сайте объявлений и перевёл продавцу-мошеннику 30 000 рублей. А 59-летняя липчанка заплатила за доставку товаров с известного маркетплейса 123 000 рублей, но ничего не получила.