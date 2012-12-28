Молодой липчанин оформил на себя семь банковских счетов, а их использовали для теневых операций

В Липецке сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего парня, который согласился на быструю подработку, но в итоге попал под уголовное дело.

В вашем браузере отключен JavaScript

В сентябре прошлого года молодой человек познакомился с неизвестным, который предложил ему лёгкие деньги — пятьдесят тысяч. Задание было простым: оформить на своё имя банковские счета и карты и передать их «работодателю».Парень согласился. Он оформил в разных банках семь счетов и при личной встрече отдал привязанные к ним карты новому знакомому. Где сейчас находится этот человек — полиция пока не установила.Счета же начали использовать для незаконных финансовых операций. Один из них послужил транзитным звеном при переводе 14 миллионов рублей с реквизитов юридического лица.Обещанных денег парень так и не получил.«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции продолжают комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление организаторов и соучастников преступления», — сообщает сайт «МВД-Медиа».