Дело об организации убийств двух москвичей из-за квартир рассматривают присяжные в Липецке
16 минут назад
Случайные собутыльники вывезли липчанина на окраину города и обокрали
У мужчины украли сотовый телефон и золотую цепочку. Ущерб превысил 300 тысяч рублей.
По данным следствия, возле бизнес-центра «Виктория» обвиняемые познакомились с нетрезвым мужчиной и предложили ему выпить вместе. Тот согласился, сел в машину сообщников, но не рассчитал силы и уснул. А обвиняемые отвезли его на окраину города, где украли сотовый телефон и золотую цепочку — ущерб превысил 300 тысяч рублей. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Теперь приятелям грозит до шести лет лишения свободы.
