Случайные собутыльники вывезли липчанина на окраину города и обокрали

У мужчины украли сотовый телефон и золотую цепочку. Ущерб превысил 300 тысяч рублей.

Прокуратура Октябрьского района Липецка направила в суд уголовное дело в двух липчан, обвиняемых в краже группой лиц по предварительном сговору крупном размере.По данным следствия, возле бизнес-центра «Виктория» обвиняемые познакомились с нетрезвым мужчиной и предложили ему выпить вместе. Тот согласился, сел в машину сообщников, но не рассчитал силы и уснул. А обвиняемые отвезли его на окраину города, где украли сотовый телефон и золотую цепочку — ущерб превысил 300 тысяч рублей. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Теперь приятелям грозит до шести лет лишения свободы.