Липчанин нашёл под лавочкой банковскую карту и отправился по магазинам

Теперь он фигурант уголовного дела о краже с банковского счета.

18-летний липчанин сообщил в полицию о краже с его счёта 7181 рубля. Свою банковскую карту парень отдал матери, а та её потеряла. 42-летний липчанин нашёл карту на улице под лавочкой и начал тратить чужие деньги.

«Подняв карту, мужчина решил проверить наличие денег на счёте, отправился в продовольственный магазин и оплатил покупку продуктов. После чего он также совершал покупки в различных магазинах — всего потратил 7181 рубль», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Вину липчанин признал. По пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта» ему грозит до шести лет лишения свободы.
