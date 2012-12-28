Происшествия
54
19 минут назад
Липчанин нашёл под лавочкой банковскую карту и отправился по магазинам
Теперь он фигурант уголовного дела о краже с банковского счета.
«Подняв карту, мужчина решил проверить наличие денег на счёте, отправился в продовольственный магазин и оплатил покупку продуктов. После чего он также совершал покупки в различных магазинах — всего потратил 7181 рубль», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Вину липчанин признал. По пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта» ему грозит до шести лет лишения свободы.
0
0
1
0
0
Комментарии