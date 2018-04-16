Общество

сегодня, 11:06

В Липецке стартует сезон большого дорожного ремонта

4 793
#ремонт дорог
В Липецке стартует сезон большого дорожного ремонта

В "час пик" дороги ремонтировать не будут

В этом году в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в порядок приведут 17 магистралей. Всего на эти цели выделят порядка 1 млрд. рублей. Первыми в графике ремонта стоят шесть объектов: - Гагарина (от ул. Циолковского до ул. Ленина, включая площадь Авиаторов), - ул. Московская (от кольцевого движения ул. Московская – ул. Катукова до ул. Ангарская), - ул. Неделина (от площади Победы до района ОТТ «Петровский рынок»), - ул. Первомайская (от площади Победы до ул. Карла Маркса), - проспект Мира (от пересечения ул. Марии Расковой и пер. Бестужева до пл. Мира, включая площадь Мира). - ул. Гайдара (от железнодорожного переезда до ООТ «Сады Студеновского рудоуправления»). В настоящий момент здесь завершаются подготовительные работы: утверждаются временные схемы организации движения, монтируются знаки, информирующие водителей о ремонте, а также специальные таблички (паспорта), содержащие данные об объекте. Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, приступить к фрезерованию проезжей части по ул. Гайдара спецтехника может уже сегодня вечером. Завтра ее планируют вывести и на ул. Гагарина. Принято решение отказаться от работ в так называемые «часы пик», периоды максимальной загрузки дорог. Это позволит свести возможность образования заторов к минимуму. Вместе с тем, совсем избежать затруднения в движении не получится. Липчан призывают с пониманием отнестись к этому и выбирать альтернативные пути. По возможности отказаться от использования личного автомобиля.
4 793
#ремонт дорог

Комментарии (4)

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Mikl

24 минуты назад
Запретитете делать натяжные потолки в квартирах. От соседей снизу идет ужасный запах натяжных потолков.
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Мирослав

33 минуты назад
Очень хорошо, будет что пилить!!! Что далеко за примером ходить, у нас вот в администрации чел работает, раньше в РНЕ состоял, под фашистские марши строевой занимался, его подельников в тюрягу посадили, а он проституток по городу развозил, а теперь кто он ----ВОпросик_ ответик ---- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА ___ЩЕРБАКОВ МИХАИЛ. ТАк что удачного вам мэрства. Все вам будет у нас в Липецке!!! А Королев, что мы знаем о нем, мужик норм, а такой аппарат терпит, там же все геи вокруг - перечислять не буду, но знают все!!!
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премия

сегодня, 11:15
а премия будет
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02

сегодня, 11:15
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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