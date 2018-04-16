В Липецке стартует сезон большого дорожного ремонта

В "час пик" дороги ремонтировать не будут

В этом году в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в порядок приведут 17 магистралей. Всего на эти цели выделят порядка 1 млрд. рублей. Первыми в графике ремонта стоят шесть объектов: - Гагарина (от ул. Циолковского до ул. Ленина, включая площадь Авиаторов), - ул. Московская (от кольцевого движения ул. Московская – ул. Катукова до ул. Ангарская), - ул. Неделина (от площади Победы до района ОТТ «Петровский рынок»), - ул. Первомайская (от площади Победы до ул. Карла Маркса), - проспект Мира (от пересечения ул. Марии Расковой и пер. Бестужева до пл. Мира, включая площадь Мира). - ул. Гайдара (от железнодорожного переезда до ООТ «Сады Студеновского рудоуправления»). В настоящий момент здесь завершаются подготовительные работы: утверждаются временные схемы организации движения, монтируются знаки, информирующие водителей о ремонте, а также специальные таблички (паспорта), содержащие данные об объекте. Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, приступить к фрезерованию проезжей части по ул. Гайдара спецтехника может уже сегодня вечером. Завтра ее планируют вывести и на ул. Гагарина. Принято решение отказаться от работ в так называемые «часы пик», периоды максимальной загрузки дорог. Это позволит свести возможность образования заторов к минимуму. Вместе с тем, совсем избежать затруднения в движении не получится. Липчан призывают с пониманием отнестись к этому и выбирать альтернативные пути. По возможности отказаться от использования личного автомобиля.